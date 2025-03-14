PlayStation Portal, Yeni Oyunlarıyla Artık Gerçek Bir El Konsolu Oluyor!
Sony, kısa bir süre önce PlayStation Portal cihazında PS5'e ihtiyaç duymadan bulut üzerinden oynanabilecek 50'den fazla oyunun geleceğini duyurdu.
Sony'nin geçmişte PS5 konsolu ile birlikte piyasaya sürdüğü PlayStation Portal isimli yeni cihaz, henüz geçtiğimiz aylara kadar PS5 ile birlikte çalışma zorunluluğu nedeniyle tam anlamıyla bir el konsolu olarak kullanılamıyordu. Ancak Sony, 2024 yılında bu kararında değişikliğe giderek PlayStation Portal ile artık herhangi bir konsola ihtiyaç duymadan oyun oynanabilmesine imkan tanıdı.
Japonya merkezli şirket şimdi ise Portal sahiplerini sevinçten havaya uçuracak bir haberle daha geldi. Firma, yakın tarihte bulut oyun desteğine kavuşan cihaz için 50'den fazla oyunun kullanıcıların erişimine sunulacağını duyurdu
50'den Fazla PS1 ve PSP Oyunu PlayStation Portal Kütüphanesine Geliyor
Sony tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, aralarında Twisted Metal ve Tekken 2 gibi popüler yapımlarının da yer aldığı 50'den fazla oyun çok yakında PlaySation Portal kütüphanesine eklenecek. Mevcut oyunların çoğu, Sony'nin eski el konsolu PSP'de de oynabilen Klasikler bölümüne ait.
Öte yandan Portal için hayata geçirilen yeni bulut oyun hizmeti hala beta aşamasında. Bu nedenle yeni gelen oyunların yalnızca 30 ülkedeki test kullanıcıları tarafından deneyimlenebildiğini belirtelim. Maalesef Türkiye, bu 30 ülke arasında yer almıyor. PS Portal kütüphanesine eklenecek oyunların detaylı bir listesi henüz yayınlanmasa da cihaza geleceği duyurulan tüm oyunların listesi şu şekilde:
- Wild Arms 2
- Echochrome
- Syphon Filter
- Syphon Filter Dark Mirror
- Gravity Crash Portable
- Pursuit Force
- Super Stardust Portable
- Wild Arms
- Ape Academy 2
- Syphon Filter 3
- Syphon Filter 2
- MediEvil: Resurrection
- Jumping Flash
- Hot Shots Golf 2
- Kurushi Final: Mental Blocks
- Kingdom of Paradise
- Killzone: Liberation
- Twisted Metal 2
- Ape Escape on the Loose
- Ape Escape Academy
- No Heroes Allowed!
- Ape Escape
- I.Q. Intelligent Qube
- Pinball Heroes
- The Legend of Dragoon
- Jet Moto
- Blade Dancer: Lineage of Light
- Pursuit Force: Extreme Justice
- Hot Shots Golf
- Echoshift
- Syphon Filter – Logan’s Shadow
- Twisted Metal
- LocoRoco Midnight Carnival
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