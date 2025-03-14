PlayStation Portal, Yeni Oyunlarıyla Artık Gerçek Bir El Konsolu Oluyor!

Sony'nin geçmişte PS5 konsolu ile birlikte piyasaya sürdüğü PlayStation Portal isimli yeni cihaz, henüz geçtiğimiz aylara kadar PS5 ile birlikte çalışma zorunluluğu nedeniyle tam anlamıyla bir el konsolu olarak kullanılamıyordu. Ancak Sony, 2024 yılında bu kararında değişikliğe giderek PlayStation Portal ile artık herhangi bir konsola ihtiyaç duymadan oyun oynanabilmesine imkan tanıdı.

Japonya merkezli şirket şimdi ise Portal sahiplerini sevinçten havaya uçuracak bir haberle daha geldi. Firma, yakın tarihte bulut oyun desteğine kavuşan cihaz için 50'den fazla oyunun kullanıcıların erişimine sunulacağını duyurdu

50'den Fazla PS1 ve PSP Oyunu PlayStation Portal Kütüphanesine Geliyor

Sony tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, aralarında Twisted Metal ve Tekken 2 gibi popüler yapımlarının da yer aldığı 50'den fazla oyun çok yakında PlaySation Portal kütüphanesine eklenecek. Mevcut oyunların çoğu, Sony'nin eski el konsolu PSP'de de oynabilen Klasikler bölümüne ait.

Öte yandan Portal için hayata geçirilen yeni bulut oyun hizmeti hala beta aşamasında. Bu nedenle yeni gelen oyunların yalnızca 30 ülkedeki test kullanıcıları tarafından deneyimlenebildiğini belirtelim. Maalesef Türkiye, bu 30 ülke arasında yer almıyor. PS Portal kütüphanesine eklenecek oyunların detaylı bir listesi henüz yayınlanmasa da cihaza geleceği duyurulan tüm oyunların listesi şu şekilde:

Wild Arms 2

Echochrome

Syphon Filter

Syphon Filter Dark Mirror

Gravity Crash Portable

Pursuit Force

Super Stardust Portable

Wild Arms

Ape Academy 2

Syphon Filter 3

Syphon Filter 2

MediEvil: Resurrection

Jumping Flash

Hot Shots Golf 2

Kurushi Final: Mental Blocks

Kingdom of Paradise

Killzone: Liberation

Twisted Metal 2

Ape Escape on the Loose

Ape Escape Academy

No Heroes Allowed!

Ape Escape

I.Q. Intelligent Qube

Pinball Heroes

The Legend of Dragoon

Jet Moto

Blade Dancer: Lineage of Light

Pursuit Force: Extreme Justice

Hot Shots Golf

Echoshift

Syphon Filter – Logan’s Shadow

Twisted Metal

LocoRoco Midnight Carnival

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