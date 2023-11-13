PlayStation'ın Resmi Türkiye Distribütörü Bilkom Oldu!

Sony, geçtiğimiz yıl Türkiye pazarından çekilme kararı almasıyla birlikte PlayStation Türkiye ofisinin de kapatılacağı öne sürülmüştü.

Bu kararın ortaya çıkmasının ardından gerek PlayStation 5 distribütörlüğü gerek oyunların resmî tedariği konusunda büyük bir bilinmezlik vardı. Bugün ise ortaya çıkan gelişme akıllardaki soru işaretini giderdi.

PlayStation'ın Türkiye'deki Resmi Distribütörü Artık Bilkom

Gelişmeye göre Sony'nin PlayStation ürünlerindeki Türkiye dağıtımını artık Bilkom üstlenecek.

Bilkom ülkemizde teknoloji sektörü için oldukça popüler ve güvenilir dağıtım şirketleri arasında yer alıyor. Hâlihazırda Apple, Logitech, Huawei ve TCL gibi büyük markaların dağıtımını üstlenen Bilkom, bugünden itibaren PlayStation ürünlerinin dağıtımını da üstleniyor.

Bu anlaşma sonrasındaki ilk ürün dağıtımının yenilenen PlayStation 5 Slim modeli olacağı düşünülüyor. Konuya dair yakında Bilkom tarafından açıklama yapılması muhtemel.

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