PlayStation Store Black Friday İndirimleri Başladı

PlayStation Store Black Friday indirimleri kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından PlayStation oyunları için başlatılan kampanya ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PlayStation Store Black Friday İndirimleri Neler Sunuyor?

FIFA 22 (PS5) - 392 TL

FIFA 22 (PS4) - 300 TL

Far Cry 6 Standart Edition (PS4 & PS5) - 398,30 TL

Back 4 Blood: Standart Edition (PS4 & PS5) - 419,30 TL

NBA 2K22 (PS5) 299,50 TL

NBA 2K22 (PS4) - 264,50 TL

Marvel's Guardians of the Galaxy (PS4 & PS5) - 324,35 TL

Ghost of Tsushima (PS4) - 425,29 TL

Riders Republic (PS4 & PS5) - 398,30 TL

Deathloop (PS5) - 299,50 TL

Resident Evil Village (PS4 & PS5) - 257,57 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War Standart Edition (PS4) - 299,50 TL

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 & PS5) - 307,53 TL

The Last of Us Part II (PS4) - 174,50 TL

Demon's Souls (PS5) - 383,78 TL

Riders Republic Gold Edition (PS4 & PS5) - 647,20 TL

Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4) - 94,50 TL

It Takes Two (PS4) - 172,98 TL

Assassin's Creed Valhalla (PS4 & PS5) - 235 TL

Cyberpunk 2077 (PS4) - 239,50 TL

Tales of Arise (PS4 & PS5) - 419,30 TL

Diablo II: Resurrected (PS4 & PS5) - 209,25 TL

Call of Duty: Modern Warfare (PS4) - 234,50 TL

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation oyuncuları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda başarılı video oyunu indirime girdi. İndirimler 29 Kasım tarihinde sona erecek.

Yüzde 50 oranında indirime giren Call of Duty: Black Ops Cold War'un fiyatı 599 TL'den 299,50 TL'ye düştü. Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen başarılı video oyunu 13 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales yüzde 33 oranında indirime girerek 459 TL'den 307,53 TL'ye düştü. Yüzde 25 oranında indirime giren Returnal ise 619 TL'den 464,25 TL'ye düştü.