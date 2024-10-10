PlayStation Store Sonbahar İndirimleri Başladı: %90'a Varan İndirim Fırsatı!

Sony, Playstation oyunları için dev bir indirim kampanyası başladı. Kampanya kapsamında oyunlar 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Mortal Kombat 11, Marvel's Spider-Man Remastered ve Cyberpunk 2077 dahil olmak üzere çok sayıda yapım bulunuyor.

Playstation Store'da başlatılan "Sonbahar Tasarrufları" isimli kampanya 24 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Kampanyada indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren PlayStation Oyunları

Mortal Kombat 11 : 349 TL yerine %90 indirim ile 34,90 TL

: 349 TL yerine %90 indirim ile 34,90 TL Borderlands 3 : 459 TL yerine %90 indirim ile 45,90 TL

: 459 TL yerine %90 indirim ile 45,90 TL TEKKEN 7 - Definitive Edition : 4.199 TL yerine %84 indirim ile 671,84 TL

: 4.199 TL yerine %84 indirim ile 671,84 TL Metro Saga Paketi : 2.099 TL yerine %85 indirim ile 314,85 TL

: 2.099 TL yerine %85 indirim ile 314,85 TL Mass Effect Legendary Edition : 2.600 TL yerien %85 indirim ile 390 TL

: 2.600 TL yerien %85 indirim ile 390 TL For Honor : 1.049 TL yerine %85 indirim ile 157,35 TL

: 1.049 TL yerine %85 indirim ile 157,35 TL Need for Speed Unbound : 1.400 TL yerine %85 indirim ile 210 TL

: 1.400 TL yerine %85 indirim ile 210 TL Assassin's Creed Origins : 3.149 TL yerine %85 indirim ile 472,35 TL

: 3.149 TL yerine %85 indirim ile 472,35 TL Assassin's Creed Odyssey : 599 TL yerine %80 indirim ile 119,80 TL

: 599 TL yerine %80 indirim ile 119,80 TL Assassin's Creed Valhalla : 470 TL yerine %75 indirim ile 117,50 TL

: 470 TL yerine %75 indirim ile 117,50 TL A Plague Tale: Requiem : 2.799 TL yerine %60 indirim ile 1.119,60 TL

: 2.799 TL yerine %60 indirim ile 1.119,60 TL Far Cry 6 Standard Edition : 2.299 TL yerine %75 indirim ile 574,75 TL

: 2.299 TL yerine %75 indirim ile 574,75 TL Batman: Arkham Knight : 699 TL yerine %80 indirim ile 139,80 TL

: 699 TL yerine %80 indirim ile 139,80 TL The Witcher 3: Wild Hunt : 254 TL yerine %75 indirim ile 63,50 TL

: 254 TL yerine %75 indirim ile 63,50 TL The Forest : 595 TL yerine %70 indirim ile 178,50 TL

: 595 TL yerine %70 indirim ile 178,50 TL It Takes Two : 1.499,99 TLyerine %75 indirim ile 374,99 TL

: 1.499,99 TLyerine %75 indirim ile 374,99 TL The Last of Us Part I Dijital Deluxe Sürüm : 3.149 TL yerine %34 indirim ile 2.078,34 TL

: 3.149 TL yerine %34 indirim ile 2.078,34 TL Star Wars Jedi: Survivor : 2.900 TL yerine %60 indirim ile 1.160 TL

: 2.900 TL yerine %60 indirim ile 1.160 TL NBA 2K25 Standard Edition : 2.900 TL yerien %33 indirim ile 1.943 TL

: 2.900 TL yerien %33 indirim ile 1.943 TL Avatar: Frontiers of Pandora : 1.879 TL yerine %50 indirim ile 939,50 TL

: 1.879 TL yerine %50 indirim ile 939,50 TL Hogwarts Legacy PS5 Sürümü : 3.149 TL yerien %70 indirim ile 944,70 TL

: 3.149 TL yerien %70 indirim ile 944,70 TL Cyberpunk 2077 : 2.799 TL yerine %40 indirim ile 1.679,40 TL

: 2.799 TL yerine %40 indirim ile 1.679,40 TL Marvel's Spider-Man Remastered : 466,78 TL yerine %42 indirim ile 270,73 TL

: 466,78 TL yerine %42 indirim ile 270,73 TL Red Dead Redemption : 1.749 TL yerine 1.224,30 TL

: 1.749 TL yerine 1.224,30 TL Grounded : 1.399 TL yerine %40 indirim ile 839,40 TL

: 1.399 TL yerine %40 indirim ile 839,40 TL Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar: 619 TL yerine %50 indirim ile 309,50 TL

PlayStation Store'da kampanya döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.