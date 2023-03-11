En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Şubat 2023)

2023 yılının şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. İşte PS4 ve PS5 oyuncuları tarafından en fazla indirilen oyunlara dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Sony tarafından paylaşılan listeye ilişkin detaylar haberimizde.

En Çok İndirilen PlayStation 5 (PS5) Oyunları

  ABD ve Kanada Avrupa
1. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy
2. NBA 2K23 Grand Theft Auto V
3. Grand Theft Auto V Football Manager 2023
4. Madden NFL 23 FIFA 23
5. Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II
6. The Last of Us Part I NBA 2K23
7. FIFA 23 The Last of Us Part I
8. Dead Space GRAN TURISMO 7
9. Atomic Heart Atomic Heart
10. Wild Hearts It Takes Two
11. GRAN TURISMO 7 Need For Speed Unbound
12. Gotham Knights Resident Evil Village
13. Need For Speed Unbound F1 22
14. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Dead Space
15. NHL 23 Assassin’s Creed Valhalla
16. WWE 2K22 Wild Hearts
17. Like a Dragon: Ishin! Among Us
18. God of War Ragnarök Madden NFL 23
19. Resident Evil Village WWE 2K22
20. It Takes Two Cyberpunk 2077

En Çok İndirilen PlayStation 4 (PS4) Oyunları

  ABD ve Kanada Avrupa
1. The Last of Us Part II The Last of Us Part II
2. Minecraft Minecraft
3. NBA 2K23 The Forest
4. Red Dead Redemption 2 FIFA 23
5. Madden NFL 23 Red Dead Redemption 2
6. Call of Duty: Modern Warfare II Grand Theft Auto V
7. Grand Theft Auto V The Last of Us Remastered
8. The Forest NBA 2K23
9. The Last of Us Remastered Mafia II Remaster
10. FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II
11. Gang Beasts A Way Out
12. Mafia II Remaster Gang Beasts
13. Need for Speed Heat Monopoly Plus
14. Batman: Arkham Knight Need for Speed Heat
15. WWE 2K22 WWE  2K22
16. ARK: Survival Evolved Need for Speed Hot Pursuit Remastered
17. Sekiro: Shadows Die Twice F1 22
18. A Way Out ARK: Survival Evolved
19. EA Sports UFC 4 Among Us
20. theHunter: Call of the Wild EA Sports UFC 4

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Geçtiğimiz ay içerisinde en çok indirilen PlayStation oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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