En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Şubat 2023)

Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Sony tarafından paylaşılan listeye ilişkin detaylar haberimizde.

En Çok İndirilen PlayStation 5 (PS5) Oyunları

ABD ve Kanada Avrupa 1. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy 2. NBA 2K23 Grand Theft Auto V 3. Grand Theft Auto V Football Manager 2023 4. Madden NFL 23 FIFA 23 5. Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 6. The Last of Us Part I NBA 2K23 7. FIFA 23 The Last of Us Part I 8. Dead Space GRAN TURISMO 7 9. Atomic Heart Atomic Heart 10. Wild Hearts It Takes Two 11. GRAN TURISMO 7 Need For Speed Unbound 12. Gotham Knights Resident Evil Village 13. Need For Speed Unbound F1 22 14. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Dead Space 15. NHL 23 Assassin’s Creed Valhalla 16. WWE 2K22 Wild Hearts 17. Like a Dragon: Ishin! Among Us 18. God of War Ragnarök Madden NFL 23 19. Resident Evil Village WWE 2K22 20. It Takes Two Cyberpunk 2077

En Çok İndirilen PlayStation 4 (PS4) Oyunları

ABD ve Kanada Avrupa 1. The Last of Us Part II The Last of Us Part II 2. Minecraft Minecraft 3. NBA 2K23 The Forest 4. Red Dead Redemption 2 FIFA 23 5. Madden NFL 23 Red Dead Redemption 2 6. Call of Duty: Modern Warfare II Grand Theft Auto V 7. Grand Theft Auto V The Last of Us Remastered 8. The Forest NBA 2K23 9. The Last of Us Remastered Mafia II Remaster 10. FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II 11. Gang Beasts A Way Out 12. Mafia II Remaster Gang Beasts 13. Need for Speed Heat Monopoly Plus 14. Batman: Arkham Knight Need for Speed Heat 15. WWE 2K22 WWE 2K22 16. ARK: Survival Evolved Need for Speed Hot Pursuit Remastered 17. Sekiro: Shadows Die Twice F1 22 18. A Way Out ARK: Survival Evolved 19. EA Sports UFC 4 Among Us 20. theHunter: Call of the Wild EA Sports UFC 4

Geçtiğimiz ay içerisinde en çok indirilen PlayStation oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.