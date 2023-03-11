En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Şubat 2023)
2023 yılının şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. İşte PS4 ve PS5 oyuncuları tarafından en fazla indirilen oyunlara dair detaylar!
Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Sony tarafından paylaşılan listeye ilişkin detaylar haberimizde.
En Çok İndirilen PlayStation 5 (PS5) Oyunları
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|1.
|Hogwarts Legacy
|Hogwarts Legacy
|2.
|NBA 2K23
|Grand Theft Auto V
|3.
|Grand Theft Auto V
|Football Manager 2023
|4.
|Madden NFL 23
|FIFA 23
|5.
|Call of Duty: Modern Warfare II
|Call of Duty: Modern Warfare II
|6.
|The Last of Us Part I
|NBA 2K23
|7.
|FIFA 23
|The Last of Us Part I
|8.
|Dead Space
|GRAN TURISMO 7
|9.
|Atomic Heart
|Atomic Heart
|10.
|Wild Hearts
|It Takes Two
|11.
|GRAN TURISMO 7
|Need For Speed Unbound
|12.
|Gotham Knights
|Resident Evil Village
|13.
|Need For Speed Unbound
|F1 22
|14.
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
|Dead Space
|15.
|NHL 23
|Assassin’s Creed Valhalla
|16.
|WWE 2K22
|Wild Hearts
|17.
|Like a Dragon: Ishin!
|Among Us
|18.
|God of War Ragnarök
|Madden NFL 23
|19.
|Resident Evil Village
|WWE 2K22
|20.
|It Takes Two
|Cyberpunk 2077
En Çok İndirilen PlayStation 4 (PS4) Oyunları
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|1.
|The Last of Us Part II
|The Last of Us Part II
|2.
|Minecraft
|Minecraft
|3.
|NBA 2K23
|The Forest
|4.
|Red Dead Redemption 2
|FIFA 23
|5.
|Madden NFL 23
|Red Dead Redemption 2
|6.
|Call of Duty: Modern Warfare II
|Grand Theft Auto V
|7.
|Grand Theft Auto V
|The Last of Us Remastered
|8.
|The Forest
|NBA 2K23
|9.
|The Last of Us Remastered
|Mafia II Remaster
|10.
|FIFA 23
|Call of Duty: Modern Warfare II
|11.
|Gang Beasts
|A Way Out
|12.
|Mafia II Remaster
|Gang Beasts
|13.
|Need for Speed Heat
|Monopoly Plus
|14.
|Batman: Arkham Knight
|Need for Speed Heat
|15.
|WWE 2K22
|WWE 2K22
|16.
|ARK: Survival Evolved
|Need for Speed Hot Pursuit Remastered
|17.
|Sekiro: Shadows Die Twice
|F1 22
|18.
|A Way Out
|ARK: Survival Evolved
|19.
|EA Sports UFC 4
|Among Us
|20.
|theHunter: Call of the Wild
|EA Sports UFC 4
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Geçtiğimiz ay içerisinde en çok indirilen PlayStation oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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