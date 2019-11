Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, yeni bir oyun almak için uygun bir zaman gelmiş olabilir. Bugün itibarıyla Playstation Store üzerinde İki Kat İndirim kampanyası başladı.

Bugünden itibaren 23 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek olan İki Kat İndirim kampanyasında, eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise %70 oranında indirimle alışveriş yapabilirsiniz. PlayStation Plus abonesi değilseniz de %35 oranında bir indirim bekleyecek sizi.

İndirim sayfasına baktığımızda, yetmiş altı oyunun, yirmi altı eklentinin ve altmış iki paketin indirime girdiğini görebiliyoruz. Red Dead Redemption 2, Control, eFootball PES 2020, GRID, Judgement, Far Cry 5, DiRT Rally 2.0, The Sinking City, Mass Effect: Andromeda, Star Wars: Battlefront II, For Honor, The Surge 2 ve Dead or Alive 6 dahil birçok oyunun uygun sayılabilecek seviyelere indiğini söyleyebiliriz.

Bunların yanı sıra Control ve Far Cry 5 oyunlarının Sezon Bilet'leri, STAR WARS Battlefront: Hoth Toplu Paketi, BioWare Paketi, Far Cry 5 ve Far Cry: New Dawn oyunlarının bir araya getirildiği Complete Edition ve Ultimate Edition paketleri, seçili oyunların özel sürümleri ve daha birçok seçenek sizi bekliyor. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!

İki Kat İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.