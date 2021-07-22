PlayStation Store Yaz İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

Teknoloji devi Sony Interactive tarafından PlayStation Store Yaz İndirimleri başlatıldı. Kampanya ile birlikte çok sayıda video oyunu indirime girdi. PlayStation oyuncularını yakından ilgilendiren kampanyaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

PlayStation Store Yaz İndirimleri Neler Sunuyor?

FIFA 21 Standart Sürüm - 104,97 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War - 334,50 TL

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 344,25 TL

Demon's Souls - 464,25 TL

Returnal - 464,25 TL

Grand Theft Auto V - 133,98 TL

NBA 2K21 - 104,79 TL

NBA 2K21 Next Generation - 142,73 TL

ARK: Survival Evolved - 155,40 TL

Fall Guys: Ultimate Knockout - 113,40 TL

The Crew 2 Standart Sürüm - 59,80 TL

Red Dead Redemption 2 - 192,29 TL

Red Dead Online - 94,50 TL

Monster Hunter: World - 134,25 TL

MotoGP 21 - 359,40 TL

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 - 284,25 TL

Metro Exodus - 122,15 TL

Mass Effect Legendary Edition - 389,99 TL

Borderlands 3 - 128,52 TL

Friday the 13th: The Game - 34,62 TL

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition - 185,40 TL

Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive, PlayStation oyuncuları için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Kampanyanın 5 Ağustos tarihinde sona ereceğini berlitelim.

Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Spider-Man: Miles Morales, yüzde 25 oranında indirime girerek 459 TL'den 344,25 TL'ye düştü. 12 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren açık dünya aksiyon macera oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Yüzde 50 oranında indirime giren Call of Duty: Black Ops Cold War, 669 TL'den 334,50 TL'ye düştü. FIFA 2021 isimli yapımın standart sürümü ise yüzde 79 oranında indirime girerek 499,90 TL'den 104,97 TL'ye düştü.

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2'nin standart sürümü yüzde 59 oranında indirime girerek 469 TL'den 192,29 TL'ye düştü. %25 indirime giren Demon's Souls, 619 TL'den 464,25 TL'ye düştü.