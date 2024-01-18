PlayStation Store Yeni Yıl Fırsatları Başladı: %75'e Varan İndirimler!

2023 yılını yıl sonu indirimleriyle birlikte kapatan Sony, 2024 yılına girmemizle birlikte PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.

PlayStation'ın 2024 yılındaki ilk indirim dönemi olan yeni yıl fırsatları %75'e varan indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.

Son dönemde PlayStation Store'da pek çok zamma şahit olsak da son birkaç indirim döneminde pek çok oyun uygun fiyata alınabilmişti. Şimdi ise yeni yıl indirimleri, yıla yeni oyunlarla girmek isteyenlere birebir.

PlayStation Store Yeni Yıl Fırsatları

Dead Space Digital Deluxe Edition – %50 indirimle 1.600 TL yerine 800 TL

yerine 800 TL Resident Evil Village Gold Edition – %60 indirimle 439 TL yerine 175.60 TL

yerine 175.60 TL Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – %60 indirimle 749 TL yerine 299.60 TL

yerine 299.60 TL UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu – %60 indirimle 899 TL yerine 359.60 TL

yerine 359.60 TL Sackboy: Büyük Macera – %58 indirimle 1399 TL yerine 587.58 TL

yerine 587.58 TL The Texas Chain Saw Massacre – %20 indirimle 749 TL yerine 599.20 TL

yerine 599.20 TL Dakar Desert Rally – %65 indirimle 749 TL yerine 262.15 TL

yerine 262.15 TL Little Nightmares I & II Bundle – %70 indirimle 899 TL yerine 269.70 TL

yerine 269.70 TL Diablo III: Eternal Collection – %67 indirimle 304.07 TL yerine 100.34 TL

yerine 100.34 TL Terminator: Resistance Enhanced – %60 indirimle 799 TL yerine 319.60 TL

yerine 319.60 TL FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION – %60 indirimle 399 TL yerine 159.60 TL

yerine 159.60 TL Gangs of Sherwood – %30 indirimle 899 TL yerine 629.30 TL

yerine 629.30 TL Tormented Souls – %70 indirimle 349 TL yerine 104.70 TL

yerine 104.70 TL MechWarrior 5: Mercenaries – %50 indirimle 549 TL yerine 274.50 TL

yerine 274.50 TL Vampyr – %80 indirimle 749 TL yerine 149.80 TL

yerine 149.80 TL Call of Cthulhu – %75 indirimle 349 TL yerine 87.25 TL

yerine 87.25 TL RAGE 2 – %75 indirimle 749 TL yerine 187.25 TL

yerine 187.25 TL Fobia – St. Dinfna Hotel – %55 indirimle 549 TL yerine 247.05 TL

yerine 247.05 TL BLACKTAIL – %50 indirimle 539 TL yerine 269.50 TL

yerine 269.50 TL Soulstice – %55 indirimle 749 TL yerine 337.05 TL

yerine 337.05 TL Alien: Isolation The Collection – %70 indirimle 999 TL yerine 299.70 TL

PlayStation Store yeni yıl fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.