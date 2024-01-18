PlayStation Store Yeni Yıl Fırsatları Başladı: %75'e Varan İndirimler!
PlayStation Store'da yeni yıl fırsatları başladı. İşte birbirinden popüler oyunlarda başlayan indirimler!
2023 yılını yıl sonu indirimleriyle birlikte kapatan Sony, 2024 yılına girmemizle birlikte PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.
PlayStation'ın 2024 yılındaki ilk indirim dönemi olan yeni yıl fırsatları %75'e varan indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.
Son dönemde PlayStation Store'da pek çok zamma şahit olsak da son birkaç indirim döneminde pek çok oyun uygun fiyata alınabilmişti. Şimdi ise yeni yıl indirimleri, yıla yeni oyunlarla girmek isteyenlere birebir.
PlayStation Store Yeni Yıl Fırsatları
- Dead Space Digital Deluxe Edition – %50 indirimle
1.600 TLyerine 800 TL
- Resident Evil Village Gold Edition – %60 indirimle
439 TLyerine 175.60 TL
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – %60 indirimle
749 TLyerine 299.60 TL
- UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu – %60 indirimle
899 TLyerine 359.60 TL
- Sackboy: Büyük Macera – %58 indirimle
1399 TLyerine 587.58 TL
- The Texas Chain Saw Massacre – %20 indirimle
749 TLyerine 599.20 TL
- Dakar Desert Rally – %65 indirimle
749 TLyerine 262.15 TL
- Little Nightmares I & II Bundle – %70 indirimle
899 TLyerine 269.70 TL
- Diablo III: Eternal Collection – %67 indirimle
304.07 TLyerine 100.34 TL
- Terminator: Resistance Enhanced – %60 indirimle
799 TLyerine 319.60 TL
- FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION – %60 indirimle
399 TLyerine 159.60 TL
- Gangs of Sherwood – %30 indirimle
899 TLyerine 629.30 TL
- Tormented Souls – %70 indirimle
349 TLyerine 104.70 TL
- MechWarrior 5: Mercenaries – %50 indirimle
549 TLyerine 274.50 TL
- Vampyr – %80 indirimle
749 TLyerine 149.80 TL
- Call of Cthulhu – %75 indirimle
349 TLyerine 87.25 TL
- RAGE 2 – %75 indirimle
749 TLyerine 187.25 TL
- Fobia – St. Dinfna Hotel – %55 indirimle
549 TLyerine 247.05 TL
- BLACKTAIL – %50 indirimle
539 TLyerine 269.50 TL
- Soulstice – %55 indirimle
749 TLyerine 337.05 TL
- Alien: Isolation The Collection – %70 indirimle
999 TLyerine 299.70 TL
Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Açıklandı!
Sony tarafından yapılan duyuru ile birlikte ücretsiz Playstation Plus oyunları belli oldu. Ocak ayı içerisinde bedava olarak sunulacak PS Plus oyunları, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyacak.
PlayStation Store yeni yıl fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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