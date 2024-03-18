PlayStation VR2 Üretimi Durduruldu: Peki Ama Neden?

Bloomberg'e gelen habere göre Sony, PlayStation VR2'nin üretimini satılmayan stoklar nedeniyle durdurdu.

Sony'nin şubat 2023'te piyasaya sürülmesinden bu yana PS VR2, iki milyondan fazla üretildi. Fakat başlığın piyasaya sunulmasından sonra satışları yavaşladı.

Satış Yavaşlamasının Nedeni Ne?

Kimliğini gizli tutan kaynaklara göre Sony'nin merakla beklenen ürünü olan PS VR2'nin satılmayan ürün sayısı her geçen gün artıyor.

Geçen aylarda Sony, ilk 6 hafta içerisinde başlıktan 600 bin adet satmıştı ve bu şirket için memnun edici bir sayıydı. Fakat yüksek fiyat nedeniyle bu durum değişkenlik gösterdi.

Macquarie analisti Yijia Zhai şu açıklamayı yaptı:

''VR donanımının yüksek fiyatı, satış artışının önündeki başlıca engel olarak görünüyor. Şu anda, VR cihazlarını destekleyen sınırlı oyunlar bulunmakta ve bu durum, oyuncuların VR donanımı satın almamaya itecek. Bu sınırlı içeriğin bir nedeni de var: VR oyunlarının geliştirme maliyeti normal başlıklardan çok daha yüksek.''

Başlık şu anda yalnızca PlayStation 5'te çalışıyor, ancak Sony, PlayStation VR2 başlığı için PC desteğini test ediyor ve bunu bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunmayı planlıyor.