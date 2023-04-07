Bütçe Dostu Poco C51 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Poco C51 özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte tanıtımı yapılan Poco C51 isimli yeni akıllı telefon modeline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
Bugün yapılan tanıtımla beraber Poco C51 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, oldukça uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplayan yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Poco marka yeni telefona dair detaylar haberimizde.
Poco C51 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,52 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- İşlemci: Mediatek Helio G36
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 8 MP + 0.08 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Ağırlık: 192 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
- Yazılım: Android 13 Go Edition
6,52 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Poco C51, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Mediatek Helio G36 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.
Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.
5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 10W kablolu şarj desteği yer alıyor. 192 gram ağırlığındaki cihaz 9,1 mm kalınlığında. Telefon Android 13 Go Edition ile kutudan çıkıyor.
Poco C51 Fiyatı
Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Poco C51 modeli yaklaşık olarak 104 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazın kampanya kapsamında kısa süreliğine yaklaşık 95 dolara satılacağını belirtelim.
YORUMLAR