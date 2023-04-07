Bütçe Dostu Poco C51 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Bugün yapılan tanıtımla beraber Poco C51 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, oldukça uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplayan yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Poco marka yeni telefona dair detaylar haberimizde.

Poco C51 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,52 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: Mediatek Helio G36

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 8 MP + 0.08 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Ağırlık: 192 gram

Kalınlık: 9,1 mm

Yazılım: Android 13 Go Edition

6,52 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Poco C51, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Mediatek Helio G36 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 10W kablolu şarj desteği yer alıyor. 192 gram ağırlığındaki cihaz 9,1 mm kalınlığında. Telefon Android 13 Go Edition ile kutudan çıkıyor.

Poco C51 Fiyatı

Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Poco C51 modeli yaklaşık olarak 104 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazın kampanya kapsamında kısa süreliğine yaklaşık 95 dolara satılacağını belirtelim.