Vivo'dan Yeni Hamle: Vivo X90S Geliyor

Vivo, Vivo X90 serisini Kasım 2022'de Çin'de tanıtmıştı. Yeni bir sızıntı, şirketin iç pazardaki X90 ailesine yeni bir üye eklemek için hazırlanıyor olabileceğini ortaya koyuyor. Cihazın yaklaşmakta olan Dimensity 9 serisi işlemci ile donatılacağı ortaya çıktı.

Çin'de ve küresel pazarda mevcut olan Vivo X90 ve X90 Pro, şu anda en güçlü MediaTek çipi olan Dimensity 9200'den gücünü alıyor. Digital Chat Station'a göre markanın bir sonraki X serisi telefonu Vivo X90S olarak adlandırılacak ve yakında çıkacak Dimensity 9200 Plus işlemci ile donatılacak.

Vivo X90S Gücünü Dimensity 9200 Plus'tan Alacak

Dimensity 9200 Plus, D9200'ün hız aşırtılmış bir versiyonu gibi görünüyor. Digital Chat Station, performansının şu anda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2'den daha iyi olacağını iddia ediyor. D9200, AnTuTu kıyaslamalarında yaklaşık 1.250.000 puan alıyor.

Vivo X90S'in D9200 Plus işlemci ile geleceği söylense de bu işlemciye sahip ilk telefon olmayacak. Digital Chat Station'un önceki sızıntıları, iQOO'nun Mayıs ayında Çin'de iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro'yu piyasaya süreceğini ortaya koymuştu. Standart modelin Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile geleceği söylenirken, Neo 8 Pro Dimensity 9200 Plus işlemciye sahip ilk telefon olacak. Dolayısıyla, Vivo X90S'in Çin'de Mayıs sonu veya Haziran ayında piyasaya sürülebileceği görülüyor.

Şu anda, Vivo X90S'in diğer özellikleri hakkında bir bilgi yok. Bu cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.