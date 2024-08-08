Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonu İlk Kez Ortaya Çıktı!

Mayıs ayında POCO F6 ailesini piyasaya süren Xiaomi, serinin halefi üzerinde çalışmalarına başladı. Son raporlar, POCO F7'nin ilk kez ortaya çıktığını gözler önüne seriyor. Peki, şirketin yaklaşan uygun fiyatlı modeli kullanıcılara neler sunabilir ve ne zaman tanıtılabilir?

POCO F7 İlk Kez Ortaya Çıktı: Peki Neler Sunacak?

XiaomiTime'ın haberine göre POCO F7, “2412DPC0AG” ve “2412DPC0AI” numaralarıyla IMEI veri tabanında göründü. İlk model global pazarlara işaret ederken, ikincisi Hindistan versiyonunu ortaya koyuyor. Maalesef, liste şu an için akıllı telefonun özelliklerine ve tanıtım tarihine ilişkin herhangi bir detay mevcut değil.

Çinli şirketler arasında yeniden markalanma sıkça tercih ediliyor. Örneğin, Çin'de piyasaya sürülen bir telefon, sonrasında ismi ve tasarımı değiştirilerek globalde satışa sunuluyor. Bu süreçte genellikle özelliklerde herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Bu kapsamda yaklaşan POCO F7'nin Redmi Turbo 4'ün yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor.

POCO F7 serisinin ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belli değil. Ancak şirketin F serisi için genellikle mayıs ve haziran aylarını tercih ettiğini belirtelim. Eğer gelenek bozulmazsa, akıllı telefonlar önümüzdeki yılın mayıs veya haziran aylarında vitrine çıkabilir.