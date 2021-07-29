Poco M3 Pro 5G Kablosuz Kulaklık ve Akıllı Bileklik Hediyesi ile Geliyor!

Güçlü teknik özellikleri şık tasarım ve uygun fiyat ile kombine eden Poco M3 Pro 5G, kısa bir süre için geçerli olacak şekilde Mi Band 5 ve Xiaomi Earbuds hediyesi ile birlikte geliyor. Poco M3 Pro 5G hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Poco M3 Pro 5G Alana Mi Band 5 ve Earbuds Hediye!

8 çekirdekli MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alan Poco M3 Pro 5G, Mali-G57 MC2 grafik birimi ile kesintisiz bir oyun deneyimi sunmaya hazır bir şekilde kutudan çıkıyor. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda 4 GB / 64 GB ya da 6 GB / 128 GB varyantları ile sunulan modelde 6.5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekranı bulunduğunu da belirtelim.

Poco M3 Pro 5G temelde uygun fiyatlı bir akıllı telefon olsa da Dual SIM desteği ile birlikte geliyor ve 5G desteği bulunuyor. Yani 5G teknolojisi ülkemizde kullanıma hazır olduğu andan itibaren bu cihazda da kullanılabilecek. Diğer bağlantılara göz attığımızda ise NFC, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 5 standartları ile karşılaşıyoruz.

Kesintisiz bir deneyim için önemli etkenlerden birisi de tabii ki bataryadır. Poco M3 Pro 5G, 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip ve bu batarya 18W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca cihazın USB-C portu üzerinden şarj olduğunu da vurgulamak isterim.

Mi Band 5 ve Earbuds Hediyesi Nasıl Alınır?

Poco M3 Pro 5G'nin iki farklı varyanta sahip olduğunu söylemiştim: 4 GB / 64 GB varyantının fiyatı 2.999 TL iken, 6 GB / 128 GB varyantının fiyatı ise 3.499 TL olarak belirlenmiş durumda. Mi Band 5 ve Earbuds kampanyası, yalnızca 4 GB / 64 GB varyantında geçerli.

Kampanyadan faydalanabilmek için N11 ya da Trendyol üzerinden Poco Türkiye tarafından satılan Poco M3 Pro 5G (64 GB) modelini satın almalısınız. Kampanyanın sınırlı stoklarla sınırlı bir süre geçerli olduğunu unutmayın. Bu nedenle satın almayı düşünüyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda var.