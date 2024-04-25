Poco M6 4G Sertifikasını Kaptı: Pil Kapasitesi Beklentilerin Üzerinde Olacak!

Akıllı telefon piyasasının bilindik üreticilerinden Poco geçen Aralık ayında M6 modelini tanıtmıştı. Tanıtımdan kısa bir süre geçmesine rağmen, merak uyandıran bir gelişme yaşandı. Poco Aralık ayında tanıttığı modeli M6'yı 5G desteği ve Dimensity 6100+ işlemcisiyle karşımıza çıkarmıştı.

Gündeme yeni gelen bilgiler ise markanın sadece 4G uyumlu bir sürüm getireceği yönünde. Bu iddianın temelini ise NBTC listesinde yer alan ve FCC tarafından yapılan açıklamalar oluşturuyor.

Yeni Sürüm NFC Özelliğini de Beraberinde Getiriyor

Çinli üreticinin bu yeni modeli NFC ile beraber getireceği ise FCC tarafından açıklandı. Cihazın tüm özelliklerinin henüz gün yüzüne çıkmamasına rağmen cihazın bataryası biz kullanıcıları şaşırtabilir.

Bataryanın 5.000mAh tanıtılabileceği ancak 4.930 mAh kullanılabilir kapasiteye sahip olacağı konuşuluyor. Bu yeni versiyonun 33W şarjı desteklediği ve HyperOS işletim sistemiyle çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu yeni sürümün ortaya çıkışı kullanıcıların ilgisini daha çok çekecek gibi görünüyor. Sürümle ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.