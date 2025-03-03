POCO M7 5G Tanıtıldı! Çok Ucuza 120Hz Ekran Sunuyor

Uzun süredir beklenen POCO M7 5G nihayet tanıtıldı. Yapılan tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok uygun fiyata sahip olan akılı telefon, yüksek yenileme hızı ve büyük batarya kapasitesi sunarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

POCO M7 5G Özellikleri

POCO marka yeni telefon iki işletim sistemi güncellemesi alacak. Telefon, böylece yazılım bakımından uzun süre boyunca güncelliğini devam ettirecek. Ayrıca 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi de sunulacak.

6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 205,4 gram ağırlığındaki cihaz 171,9 x 77,8 x 8,2 mm boyutlarında.

M7 5G modelinde 4 nanometre üretim süreci ile geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 613 yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera bulunuyor. İkinci arka kameraya dair henüz detay paylaşılmadı. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5.160 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

POCO M7 5G Fiyatı

POCO M7 5G modelinin 6 GB RAM'e sahip sürümü 9.999 Hindistan rupisi (114 dolar), 8 GB RAM'e sahip sürümü ise 10.999 Hindistan rupisi (126 dolar) fiyat etiketiyle satılıyor.