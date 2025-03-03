Kablo Derdine Son: Infinix Güneş Enerjisiyle Şarj Olan Telefon Tanıttı

Infinix, MWC 2025 etkinliğinde heyecan verici bir telefon konsepti tanıttı. SolarEnergy-Reserving olarak isimlendirilen teknoloji, telefonun güneş enerjisiyle şarj olmasını sağlıyor. Bu sayede adaptöre ve kabloya gerek kalmıyor.

Güneş Panelli Telefon Konsepti Duyuruldu

Infinix'in tanıttığı telefon konseptinin arka yüzeyinde güneş paneli bulunuyor. Bu panel aracılığıyla telefon güneş ışığıyla şarj olabiliyor. Telefon konsepti, Anker'in plaj şemsiyesindeki gibi güneş ışığını daha verimli kullanabilmek için “Perovskite” adı verilen güneş hücreleriyle donatıldı.

Hatırlanacağı üzere CES 2025 etkinliğinde Anket, güneş panelleriyle telefonu şarj eden bir plaj şemsiyesi tanıtmıştı. Şemsiye sadece telefon, tablet ve bilgisayar şarj etmeye değil, Anker'in taşınabilir buzdolabı gibi yenilikçi ürünlerini kamp gibi alanlarda güneş enerjisi ile kullanılabilmesine imkân tanıyor.

Infinix'in konsept telefonundaki güneş hücreleri, geleneksel silikon güneş hücrelerinden daha ince bir yapıya sahip ve üretim maliyeti çok daha ucuza geliyor. Voltajı düzenlemeye yardımcı olan bir sistem de mevcut.

Bu teknoloji, ısıyı yönetirken gücü en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Telefon konseptinde tercih edilen güneş panelinin şu anda telefonu 2W'a kadar şarj sağlayabildiği belirtiliyor. Bu konseptin seri üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Infinix ayrıca güneş enerjisiyle telefonu şarj edebilen bir kılıf da tanıttı.