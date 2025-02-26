POCO'dan Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

POCO, geçtiğimiz yılın aralık ayında yüksek batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarjıyla dikkat çeken M7 Pro 5G modelini tanıtmıştı. Şirket bu kez M7 5G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen telefona dair birçok detay belli oldu.

POCO M7 5G Özellikleri

POCO India'nın sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen M7 5G modeline dair bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşıma göre telefon Snapdragon işlemci ve 6 GB RAM ile birlikte gelecek. Bu işlemcinin Snapdragon 4 Gen 2 olacağı söyleniyor.

Telefonun arka yüzeiynde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraya dair bilgi mevcut değil ancak 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerasının olacağı tahmin ediliyor. 6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda USB Type-C portuna da yer verilecek.

POCO M7 5G Fiyatı

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görsele göre M7 5G 10.000 Hindistan rupisinin (114 dolar) altında bir fiyat ile gelecek. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

POCO M7 5G Çıkış Tarihi

Ortaya çıktığı günden beri merakla beklenen POCO M7 5G modeli 3 Mart 2025 tarihinde tanıtılacak.