Bu Telefonlar Çok Ucuz: Samsung Galaxy A26 ve A36'nın Fiyatı Sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy F06 5G modeli tanıtan Samsung, yeni telefonlar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaşanan bir sızıntı, Galaxy A26 ve Galaxy A36'nın fiyat etiketlerini gözler önüne serdi. Peki, yeni telefonlar ne kadar fiyata satılacak?

İddiaya göre 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy A26, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. Gücünü Exynos 1280 işlemcisinden alacak telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak.

209 gram ağırlığındaki telefon 164 x 77,5 x 7,7 mm boyutlarıyla öne çıkacak. Yeni telefonun 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Kameralar artık ayrı halkalar yerine hap şeklinde bir modül üzerinde yer alacak. Kameraların yan tarafında LED flaş konumlandırılacak. Arka yüzeyde ayrıca Samsung yazısı bulunacak.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek telefonların 6 One UI güncellemesi alacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu telefonların üç farklı arka kamerayla geleceği söyleniyor.

Samsung Galaxy A26 ve Galaxy A36'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Galaxy A26 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 299 dolar, Galaxy A36 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 399 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.