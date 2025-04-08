POCO M7 Pro 5G Türkiye'de Satışa Sunuldu! Fiyatı Çok Ucuz

Bütçe dostu telefon POCO M7 Pro 5G Türkiye'de satışa çıktı. Gümüş, mor ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefon hem uygun fiyatı hem şık tasarımı hem de özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

POCO M7 Pro 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip M7 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hıız, 240Hz dokunmatik örnekleme hıız, 2100 nit maksimum parlaklık ve 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekleyen telefonda TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası da bulunuyor. Yüzde 92 ekran gövde oranıyla dikkat çeken telefon 190 gram ağırlığında. Telefonun kalınlığı ise 7,99 mm.

Telefonda Mediatek Dimensity 7025 Ultra yer alıyor. Bu işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM'e sahip telefonda 256 GB depolama alanı mevcut.

50 megapiksel çözünürlüğünde f/1,5 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2,4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2,2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

Ekran içi parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüzle kilit açma özellikleriyle birlikte gelen telefonda 5.110 mAh batarya kapasitesi mevcut. Peki, 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyen M7 Pro 5G Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

POCO M7 Pro 5G Fiyatı

POCO M7 Pro 5G'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 16 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi ancak Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında kampanya kapsamında 15 bin 999 TL'ye satılıyor.