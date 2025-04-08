vivo'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! Tüm Özellikleri Sızdırıldı

vivo X200 serisi, geçtiğimiz yılın ekim ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı fakat o etkinlikte X200s modeline yer verilmemişti. Bu telefonla ilgili önemli bir sızıntı gerçekleşti. Sızıntıyla birlikte vivo x200s'in tüm özellikleri ortaya çıktı.

vivo X200s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. X100s modelinde 6,78 inç ekran boyutu tercih edilmişti.

Yeni telefonda MediaTek'in çok güçlü işlemcisi Dimensity 9400+'ın yer alacağı öne sürüldü.X100s modelinde Dimensity 9300+ işlemcisinin bulunduğunu belirtelim. X200s'te RAM tarafında 12 GB ve 16 GB seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. 3x optik yakınlaştırma özelliğini içeren periskop telefoto kamerada Sony'nin Lytia LYT-600 sensörü tercih edilecek.

6.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları olacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

vivo X200s Çıkış Tarihi

vivo X200s isimli yeni akıllı telefon modeli 21 Nisan 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak.