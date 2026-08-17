Xiaomi'nin 9720 mAh Bataryalı Tableti Yolda! Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni tabletine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi Pad 9'un özellikleri ortaya çıktı. Cihaz yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Tablette ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Xiaomi Pad 9'un Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 11,16 inç

11,16 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 3.2K

3.2K İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Batarya: 9.720 mAh

9.720 mAh Hızlı Şarj: 45W

Xiaomi Pad 9'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti 11,16 inç ekran büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca IPS LCD ekran üzerinde 3.2K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad 8'de 11,2 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 8'in özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 144Hz veya üzeri bir yenileme hızı görebiliriz. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli. IPS LCD, ekran ise renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor.

Xiaomi Pad 9'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu CarX Street'i ise ortalama 58 FPS, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile, popüler yarış oyunu Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS ve online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 119 FPS'te çalıştırıyor.

3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin daha önce Xiaomi Pad 8, OnePlus Nord 6, Nothing Phone 3 ve POCO F7'de de yer aldığını belirtelim.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bununla birlikte aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor.

Xiaomi Pad 9'un Bataryası Kaç mah Olacak?

Xiaomi Pad 9'da 9.720 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi Pad 8'de 9.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 9'un 2026 yılının Eylül veya Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi Pad 8, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Pad 9 Türkiye'de Satılacak mı?

Pad 9'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılamdı. Türkiye'de Xiaomi Pad 8 ve Pad 8 Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi Pad 9'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi Pad 9'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Pad 8'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 24 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Pad 9'un önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 26 bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Doalyısıyla tablett farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi Pad 9'un oldukça iddialı bir Android tablet olacağını düşünüyorum. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada cihazın CarX Street gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.