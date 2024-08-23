Poco Pad 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bir süredir piyasada olan Poco Pad'in yeni versiyonu Poco Pad 5G tanıtıldı. Adından da anlaşılabileceği üzere 5G desteğiyle öne çıkan tablet, rakipleri ile benzer şekilde klavye ve kalem desteğine sahip.

Poco Pad 5G Özellikleri ve Fiyatı

Poco Pad 5G'nin 12.1 inçlik IPS LCD ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Tablete güç veren Snapdragon 7s Gen 2, Qualcomm'un 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemcisi.

2.4 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A78 ve 1.95 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip olan işlemci, grafik tarafında ihtiyaç duyduğu gücü Adreno 710'dan alıyor.

Diğer Poco ve Xiaomi cihazlarla entegrasyon sağlayan Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS ile kutudan çıkan tabletin, 10000 mAh kapasiteli bataryası 33W hızlı şarj desteğine sahip.

Hem ön hem arka tarafında 8 Megapiksel kamera bulunan tablet, 8 GB RAM'e sahip. 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuluyor.

Kobalt Mavisi ve Fıstık Yeşili renkleriyle gelen Poco Pad 5G'nin fiyatı 128 GB depolama için 286 dolar olarak belirlendi. 256 GB'lık sürüm ise 310 dolar fiyat etiketine sahip. Bu tabletin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.