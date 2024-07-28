İddialı Bir Telefon: Xiaomi 15 Ultra Netleşmeye Başladı!

Xiaomi 15 serisinin tanıtımı yaklaştıkça yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Standart ve Pro modellerinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 duyurulduktan kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi 15 serisi bu işlemciyi kullanan ilk telefonlar ünvanını elde edecek.

Xiaomi 15 Ultra, 24 GB RAM'e Sahip Olacak!

Xiaomi 15 Ultra'nın ise 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Paylaşılan yeni bilgilere göre Ultra modeli 2K çift katmanlı OLED ekranla gelecek. Apple'ın M4 işlemcili iPad'inde Tandem OLED olarak adlandırdığı bu teknoloji, tek katmanlı OLED panellere kıyasla gelişmiş parlaklık ve HDR performansı sunuyor.

Standart ve Pro modelleri ile benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak olan telefon, 24 GB RAM ve 6000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak. Özellikle RAM'i ile kullanıcıların dikkatini çekecek olan bu telefonun batarya kapasitesi de gayet iddialı seviyede.

Tabii bunun boyut ve ağırlık açısından bir bedeli olacak. Xiaomi'nin hali hazırda satışta olan amiral gemisi 14 Ultra, 9,2 mm kalınlığa ve 229,5 gram ağırlığa sahip. Bu kapsamda Xiaomi 15 Ultra'nın daha ağır olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Xiaomi 15 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktıkça size aktarmaya devam edeceğiz.