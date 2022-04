POCO X4 Pro 5G Türkiye'de Satışa Sunuldu

POCO X4 Pro 5G, 6GB+128GB 7.899 TL ve 8GB+256GB 8.699 TL olmak üzere tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla birlikte raflardaki yerini aldı. Telefonu 17 Nisan tarihine kadar Xiaomi Store'lardan alanlar Redmi Buds 3 Lite'a, 10 Nisan tarihine kadar mi.com'dan alanlar da Redmi Buds 3 Lite, Mi Wi-Fi Range Extender Pro ve özel Xiaomi telefon tutacağına ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.

Amiral Gemisi Deneyimi: POCO X4 Pro 5G

POCO X4 Pro 5G'nin büyük 6.67 inç AMOLED DotDisplay ekranı sadece göz doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda 120Hz yenileme hızında çalışarak akıcı ve gerçekçi bir görsel şölen sunuyor. POCO'nun X serisinde AMOLED'in ilk kez kullandığı bu cihaz 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ile akıllı telefonun her harekete anında yanıt vermesini sağlıyor. Ekrandaki her kaydırma veya sürükleme işlemi için daha az gecikme yaşanırken, DCI-P3 geniş renk gamı sayesinde her renk daha canlı görünüyor. 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, parlaklığını çevreye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor. Buna ek olarak, SGS Eye Care Certification sayesinde uzun süreli oyun oynama seanslarında dahi POCO X4 Pro kullanıcılarının rahat etmesini sağlıyor.

POCO’da ilk kez 108MP’lik kamerada kullanılan sensör, 1/1,52"’lik devasa boyutuyla dünyanın mevcut en yüksek çözünürlüklü sensörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 9'u 1 arada gruplama teknolojisiyle eşleştirilen bu sensör, gelişmiş netlik için daha fazla ışık yakalıyor ve her çekimde daha fazla detayı ortaya çıkarıyor.

Cihaza arkada 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro kamera eşlik ederken, ön tarafta da 16MP sensör bulunuyor. POCO X4 Pro 5G ile karla kaplı dağların tepesinde, şehir merkezinin kalbinde veya spontane bir selfie’de her sahne hassas ve net bir şekilde yakalanarak en iyi çekimler elde ediliyor. Ayrıca panoramik selfie, ağır çekim, çift video, hızlandırılmış video, süper makro, film filtreleri ve kaleydoskop gibi özellikler de cihazda bulunuyor.

Cihazda amiral gemisi düzeyinde hız ve verimlilik sağlayan 6nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilmiş Snapdragon® 695 5G işlemci bulunuyor. Sekiz çekirdekli işlemci, 2.2GHz'e kadar hızlara ulaşabilen iki Arm Cortex-A78 performans çekirdeği tarafından yönetiliyor. 8GB RAM'e ek olarak, POCO X4 Pro 5G, Dinamik RAM Genişletme Teknolojisi sayesinde 256GB ROM'dan dönüştürülen ekstra 3GB sunuyor, bu da onu gecikmesiz mobil oyun için ideal hâle getirirken sorunsuz ve 5G'ye hazır bir kullanıcı deneyimine olanak veriyor.

Muazzam 5.000mAh’lık pil ile, kullanıcılar 15 saatten fazla video oynatabilir, 25 saat okuma yapabilir ya da 191 saat arka arkaya müzik çalabilir. 67W turbo şarj sayesinde, POCO X4 Pro 5G sadece 22 dakikada (bir kahve molası süresinde) %70 oranında ve 41 dakikada tamamen şarj edilebilir. Buna ek olarak, POCO X4 Pro 5G, yüksek ve net stereo ses için çift hoparlör ve oyun sırasında daha net ve daha doğru geri bildirim ile daha güçlü titreşimler için bir Z eksenli lineer motor ile sürükleyici bir eğlence deneyimi sunar. Akıllı telefon ayrıca, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri ile tamamen yeni MIUI 13'ü de desteklemektedir.

POCO X4 Pro 5G, Lazer Siyahı, Lazer Mavisi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifi kullanıcılarıyla buluşmaya hazır. Detaylı bilgi için po.co adresini ziyaret edebilirsiniz.

POCO X4 Pro 5G Özellikleri

Ekran: 6.67 inç – AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits

6.67 inç – AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Grafik İşlemcisi: Adreno 619

Adreno 619 RAM: 8/12 GB LPDDR5

8/12 GB LPDDR5 Depolama: 128/256 GB UFS 2.2

128/256 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 5000 mAh, 67 W

POCO X4 Pro 5G Fiyatı