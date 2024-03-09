Uygun Fiyatlı POCO X6 NEO'nun Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu!

Xiaomi, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket kısa süre önce Xiaomi 14 modellerinin global lansmanını yaptı ve 14 Ultra modelini seriye kazandırdı. Şimdi ise daha ucuz akıllı telefonlar isteyen ve fiyat/performans dengesini gözeten kullanıcılar için POCO X6 Neo modelini tanııtmaya hazırlanıyor.

Hatta şirket, POCO X6 Neo'nun tanıtım tarihini de açıkladı. Peki Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni telefonu ne zaman çıkacak, tasarımı ve özellikleri nasıl olacak? İşte POXO X6 Neo hakkında bilmeniz gerekenler...

POCO X6 Neo, Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO X6 Neo, ilk olarak şirketin merkezinin de yer aldığı Hindistan'da 13 Mart tarihinde tanıtılacak. Ancak bu sizi yanıtlmasın pek çok POCO modelinde olduğu gibi X6 Neo da Türkiye'de satışa çıkacak. Peki bu telefonun özellikleri ve tasarımı nasıl olacak?

İlk olarak paylaşılan görselden yola çıkacak ve tasarım konusuna bakacak olursak POCO X6 Neo'nun Redmi Note 13R Pro'ya benzediğini söylemek mümkün. Arka tarafta kare şeklinde olan ve telefonun arka üst kısmını büyük oranda kaplayan bir kamera adası, bu adanın sol tarafına tek sıra halinde dizilmiş iki büyük kamerayı görebiliriz.

POCO X6 Neo özellikleri hakkında henüz şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Yine de fotoğrafa yakından bakacak olursak "108 MP Dual Camera" ibaresini görebiliriz. Bu da kameralardan en az birinin çözünürlüğünü doğruluyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu telefon Redmi Note 13R Pro'ya oldukça benziyor. Bu nedenle Xiaomi'nin sık sık yaptığı üzere aynı telefonun yeniden paketlenmiş hali olması mümkün. Bu durumda ise olası teknik özellikler şunlar: