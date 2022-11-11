Pokemon'un Kahramanı Ash Ketchum 25 Yıl Sonra Sonunda Dünya Şampiyonu Oldu

Özellikle 20'li yaşlarındaki birçok kişi için Pokemon çok şey ifade ediyor. Tüm zamanların en çok sevilen çizgi evrenlerinden olan Pokemon animesi, bizleri sabırsız bir genç olan Ash Ketchum'un şampiyonluk macerasına konuk ediyordu.

Başlangıçta bir oyun olarak tasarlanan Pokemon, kısa sürede popüler olması sonrasında çizgi diziye de aktarıldı. Onlarca farklı dizi ve film uyarlamasının ardından serinin ana kahramanı Ash Ketchum, nihayet mutlu sona ulaştı ve dünya şampiyonu oldu.

Ash Ketchum Sonunda Dünyanın En İyi Pokemon Antrenörü Oldu!

He's done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3 — Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022

İlk defa 1997 yılında yayınlanmaya başlayan Pokemon animesi, 25 yıl boyunca 1200'den fazla bölüme ev sahipliği yaptı. Birçok farklı hikaye, ana hikayenin yeniden uyarlaması ve yeni karakter öyküleri gibi Pokemon evrenini derinleştiren özel serilere de sahip olan anime, mutlu sona ulaştı.

Serinin ikonik kahramanı Pikachu ile tanıştığından beri 25 yıl geçen Ash Ketchum, Pallet Köyü'nden başladığı "Dünyanın En İyi Pokemon Antrenörü" olma iddiasını zaferle taçlandırdı. Pokemon Ultimate Journeys adındaki dizide dünya çapında bir dizi turnuvaya katılan Ash Ketchum, yayınlanan son bölümde katıldığı final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Milyonlarca kişinin hayranı olduğu Pokemon serisi böylece önemli bir doruk noktasına ulaştı. Pokemon'un resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide yer alan "Sonunda yaptı! Ash dünya şampiyonu oldu." sözleri, 200 binden fazla kullanıcı tarafından beğenildi.