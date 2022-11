Pokemon'un Kahramanı Ash Ketchum 25 Yıl Sonra Sonunda Dünya Şampiyonu Oldu

Özellikle 20'li yaşlarındaki birçok kişi için Pokemon çok şey ifade ediyor. Tüm zamanların en çok sevilen çizgi evrenlerinden olan Pokemon animesi, bizleri sabırsız bir genç olan Ash Ketchum'un şampiyonluk macerasına konuk ediyordu.

Başlangıçta bir oyun olarak tasarlanan Pokemon, kısa sürede popüler olması sonrasında çizgi diziye de aktarıldı. Onlarca farklı dizi ve film uyarlamasının ardından serinin ana kahramanı Ash Ketchum, nihayet mutlu sona ulaştı ve dünya şampiyonu oldu.

He's done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3