Tesla’ın Rakibi Elektrikli Araba Markası Polestar Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

Elektrikli araba markası Polestar artık akıllı telefon da üretecek. Şirket, Polestar amblemini taşıyan telefonuna ilişkin ilk görüntüyü Weibo üzerinden paylaştı. Söylenenlere göre Polestar'ın telefonu oldukça etkileyici görünüyor. Bunun sebebi Polestar'ın CEO'su Thomas Ingenlath'ın deneyimli bir tasarımcı olması olabilir.

Ayrıca Polestar araç portföyünü çeşitlendiriyor. Sedanlardan kompakt SUV'lara kadar her şeyi sunuyor. Bu sayede Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki payını azaltmayı hedefliyor.

Polestar Akıllı Telefonun Özellikleri ve Tasarımı

Polestar aynı zamanda 2019'da piyasaya sürülen dünyanın ilk düğmesiz telefonu olan Meizu Zero tasarımında da yer almıştı. Bu nedenle Polestar akıllı telefon tasarımının göze estetik gelmesi şaşırtıcı değil.

Polestar telefonunun tanıdık görünmesinin nedeni, Çin'de satılan Meizu 21 Pro'nun bir benzeri gibi görünmesi. Polestar telefon, simetrik olarak ince çerçevelere ve 21:9 en boy oranına sahip. 6.79 inçlik 120 Hz OLED ekran özellikleri bulunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Nesil 3 yongasına sahip. 16 GB RAM ve 1 TB'lık maksimum depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta optik stabilize edilmiş 50 megapiksel kamera, yanında 13 MP geniş açılı kamera ve 3x optik zoom çıkışlı 10 MP telefoto kamera bulunuyor.

IP68 sertifikalı telefon, 5.050 mAh kapasiteli bir batarya sunuyor ve aynı zamanda 50 watt kablosuz şarjı da destekliyor. Parmak izi okuyucuyla kimlik doğrulaması sağlıyor.

Polestar'ın Weibo üzerinden paylaştığı gönderi, telefonun İsveç'teki otomobil üreticisinin ekibiyle ve Çin'deki Meizu grubuyla işbirliği içinde geliştirildiğini belirtiyor. Telefon ve fiyatıyla ilgili henüz ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor fakat bu ayın ilerleyen zamanlarında bir etkinlikte açıklanacak.