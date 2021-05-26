Poparazzi: Arkadaşlarınızın Fotoğraflarını Paylaştığınız Sosyal Medya Platformu

Poparazzi nedir, Poparazzi nasıl kullanılır? Selfie çekmeye ve selfie yayınlamaya izin vermeyen yeni fotoğraf paylaşım uygulaması Poparazzi, iOS kullanıcıları arasında yaygınlaşmaya başladı. Poparazzi hakkında bilmeniz gerekenleri tek yazıda topladık, işte detaylar.

Yeni nesil fotoğraf paylaşma uygulamarından biri olan Poparazzi Pazartesi günü halka açıldı ve kısa sürede App Store zirvesine yükseldi. Poparazzi'ye yetişmek ve indirmek için çabalıyorsanız, işte heyecan verici yeni uygulama hakkında bilmeniz gerekenler.

Poparazzi nedir, Poparazzi nasıl kullanılır?

Poparazzi, kullanıcıları arkadaşlarının fotoğraflarını çekmeye ve paylaşmaya teşvik eden bir fotoğraf paylaşım uygulaması olmasıyla ön plana çıkıyor. Uygulamada ön kamera yok, bu yüzden selfie yayınlanmasına da "izin verilmiyor". Bunun yerine, kullanıcılar arkadaşlarının fotoğraflarını çekiyor ve onları etiketleyerek magazinsel fotoğraflarını yayınlıyor.

Bir kullanıcının profili, arkadaşları tarafından çekilen fotoğraflardan oluşturuluyor. Kullanıcılar ayrıca fotoğraflarını kimlerin çekebileceğini ve profillerinde hangi fotoğrafların görüneceğini de kısıtlama hakkına sahip.

Ayrıca Poparazzi uygulamasında takipçi sayısı da bulunmuyor. Arkadaşlarınızın fotoğraflarına çeşitli emojilerle tepki verebilirsiniz, ancak uygulama popülerlik rekabetine karşı çıkmak için takipçi sayısını göstermiyor.

Şirket, lansmanını duyuran bir Medium gönderisinde "Poparazzi'yi mükemmel olma baskısını ortadan kaldırmak için inşa ettik" diye yazdı ve şöyle devam etti: "Bunu, kendinizin fotoğraflarını yayınlamanıza izin vermeyerek, başından beri olması gereken yere, yani birlikte olduğunuz insanlara vurgu yaparak gerçekleştirdik. Poparazzi'de sen arkadaşının paparazzisisin ve onlar da senin."

Poparazzi'nin halka açık lansmanı, daha fazla insanın COVID-19 aşılarını olması ve yeniden normalleşmenin başlamasıyla gerçekleşti.

SignalFire ana yatırımcısı ve Başkanı Josh Constine'e göre Poparazzi, özellikle yaz tatili döneminde önemli bir ivme yakalayabilir. Constine blog yazısında "Uygulama, geçen yıl karantinanın başlangıcında Clubhouse'un fiziksel izolasyonu somutlaştırması gibi karakterize edebilir" dedi.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Poparazzi geliştiricisi TTYL, yatırım firması Floodgate'den 2 milyon dolarlık fon topladı. Alex Ma ve Austen Ma tarafından kurulan TTYL, TTYL uygulaması da dahil olmak üzere başka sosyal uygulamalarıyla ön plana çıkmak istiyor.

Poparazzi indirmek isterseniz, şimdilik sadece App Store mağazasına sunulduğunu belirtmek gerekiyor. Poparazzi ücretsiz indirmek için hemen aşağıda yer bağlantıdan yardım alabilirsiniz.