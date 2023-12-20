Popüler Elektrikli Scooter Şirketi İflasını Açıkladı!

Popüler elektrikli scooter şirketlerinden Bird, şirketin geçirdiği çalkantılı yılın ardından iflas başvurusunda bulundu.

Bird bugün yaptığı basın açıklamasında, "bilançosunu güçlendirmeyi amaçlayan bir finansal yeniden yapılandırma sürecine" girdiğini ve şirketin "uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme" arayışında normal şekilde faaliyet göstermeye devam ettiğini doğruladı.

2017 yılında eski Lyft ve Uber yöneticisi Travis VanderZanden tarafından kurulan Bird, şehir sakinlerinin elektrikli scooter veya bisikletlere kısa süreli erişim için ödeme yapmalarına olanak tanıyan bir girişimdi.

Bird'in İflasına Ne Yol Açtı?

Şirket 2021'in sonlarında bir SPAC birleşmesi yoluyla halka açıldı ancak piyasadaki sürecinde yaşadığı ekonomi sorunları nedeniyle hisse senedi sürekli olarak düşüşe geçti ve New York Borsası'na (NYSE) ilk girişinde 2 milyar dolardan fazla olan piyasa değeri 12 ay sonra sadece 70 milyon dolara düştü.

Bu düşüş NYSE'nin Bird'ün hisse fiyatının çok düşük olduğuna dair bir uyarı yayınlamasına neden oldu. İşler düzelmedi ve hisse fiyatı düşmeye devam edince CEO VanderZanden Haziran ayında ayrıldı ve şirket Eylül ayında NYSE'den çıkarıldı.

Bird çok geçmeden işten çıkarmalar yapacağını duyurdu ve şimdi ise şirket iflas başvurusunu yapmış durumda. Esasında Bird'in nihai hedefi varlıklarını satmak üzere ve dışarıdan taliplere teklif vermeden önce bu alanda bütçe görüşmeleri başlayacak.

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