Bu Popüler Kötü Amaçlı Eklentilerden Hemen Kurtulun!

Güvenlik uzmanları, Google ve Microsoft’un tarayıcılarında yaygın olarak kullanılan Facebook, Vimeo, Instagram başta olmak üzere birçok popüler platformla ilişkili kötü amaçlı eklentilerin internet kullanıcıları için büyük bir tehdit oluşturduğunu tespit etti. Paylaşılan bilgilere göre bu eklentilerden şu anda 3 milyonu aşkın kullanıcı etkileniyor. Siz de bu eklentileri kullanıp kullanmadığınızdan emin olmak için aşağıda yer alan kötü niyetle geliştirilmiş uzantılar listesine göz atabilirsiniz.

Silinmesi Gereken Popüler Kötü Amaçlı Eklentiler

Perşembe günü güvenlik araştırmacıları Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarında sık sık kullanılan yirmi sekiz popüler uzantının kötü amaçlı yazılım içerebileceğini keşfetti. Güvenlik uzmanları tarafından tespit edilen bu uygulamalar aktarılan bilgilere göre şu an 3 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Siber güvenlik firması Avast tarafından yapılan araştırmanın paylaşılan sonuçlarına göre güvenlik tehdidi potansiyeline sahip uzantılar içerisinde Video Downloader for Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, Instagram Download Video & Image, DM for Instagram, App phone for Instagram, Facebook Video Downloaders, VK Unblock gibi eklentiler bulunuyor.

Eklentilerin indirme istatistiklerini inceleme altına alan araştırma ekibi, eklentilerin şu an dünya genelinde birkaç milyon kişi tarafından kullanılma ihtimalinin oldukça yüksek olabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti. Daha da kötüsü, Avast ekibi tarafından tespit edilen bu güvenlik riskleri kasım ayında keşfedildi. Bu, internet kullanıcılarının söz konusu eklentileri ilk çıktıkları andan bugüne kadar sayısız kez kullanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Emma McGowan'ın perşembe günü yayımladığı blog yazısına göre Avast’ın araştırma ekibi tarafından yapılan incelemenin neticesinde kötü amaçlı JavaScript temelli uzantıların bir kişinin bilgisayarına daha fazla kötü amaçlı yazılım indirilebilmesi için güvenlik açığı oluşturmada kullanılan kötü amaçlı kodlar barındırdığı tespit edildi. Bu kötü amaçlı kodlar, kurbanların uzantıları indirdikten sonra bilgisayarlarına başka daha birçok kötü amaçlı yazılım yüklenmesine olanak sağlıyor.

Kurbanların başına gelebilecek kötü durumlardan biri, uzantıyı indirmiş ve bilgisayarına kötü amaçlı yazılım bulaşmış kişilerin yaptığı aramalar sonucunda listelenen sonuçlardan herhangi birine tıklaması durumunda kişilerin başka bir web sitesine yönlendirilmesidir. Ayrıca bu uzantıları indiren kişilerden doğum tarihi, cihaz bilgileri, son oturum açma zamanı, e-posta adresleri, işletim sistemi gibi kişisel veriler toplanabiliyor.