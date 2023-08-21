Pornhub'tan Bir Dönerciye Dava: Logo Çalıntı İddiası!

Yetişkinlere yönelik içerik şirketi Pornhub, Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan merkezli Döner Haus adlı bir dönerciyle logo anlaşmazlığına düştü.

Döner Haus'un logosu, turuncu arka planı ve siyah harfleriyle Pornhub'ınkine esrarengiz bir benzerlik taşıyor. Bu durumu fark etmesi üzerine Pornhub resmî olarak restorandan logosunu değiştirmesini talep etti.

Döner Haus'un Sözcüsü Açıklama Yaptı

Döner Haus'un sözcüsü Pauline Phan şaşkınlığını dile getirerek, "Bize neden bulaştıklarını anlayamıyoruz. Tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz ve bir karışıklık olması mümkün değil." dedi.

Restoranın vitrininde yazan ifadeler ve logonun tasarım stilinin fazlasıyla benzer olması Pornhub'ı harekete geçiren etkenler arasında yer alıyor ancak ABD yasaları hiciv amaçlı marka benzerliklerine izin verdiği için restoranın logosunu değiştirmeye zorlanması pek olası değil.

Peki siz yaşanan bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.