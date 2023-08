Eski Bakan Varank'tan Şaşırtıcı Öneri: Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i Yağlı Güreşe Davet Etti!

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında gerçekleşmesi beklenen kavga, kafes dövüşünden boks müsabakasına kadar birçok senaryoya yazılıp çizildi. Şimdi ise bir davet Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanından geldi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'e aralarındaki kavganın tırmandığı bir dönemde beklenmedik bir davette bulundu.

Son gelişmelere göre Mark Zuckerberg mücadelenin ciddiyetini küçümsüyor ve Elon Musk onu yer tercihleri nedeniyle geri adım atmakla suçluyor.

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.



We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF