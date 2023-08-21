Eski Bakan Varank'tan Şaşırtıcı Öneri: Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i Yağlı Güreşe Davet Etti!

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında gerçekleşmesi beklenen kavga, kafes dövüşünden boks müsabakasına kadar birçok senaryoya yazılıp çizildi. Şimdi ise bir davet Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanından geldi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'e aralarındaki kavganın tırmandığı bir dönemde beklenmedik bir davette bulundu.

Son gelişmelere göre Mark Zuckerberg mücadelenin ciddiyetini küçümsüyor ve Elon Musk onu yer tercihleri nedeniyle geri adım atmakla suçluyor.

Elon Musk - Mark Zuckerberg İkilisine Yağlı Güreş Önerisi

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.



We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF — Mustafa Varank (@varank) August 20, 2023

İki teknoloji devi daha önce İtalya'da fiziksel bir hesaplaşmanın gerçekleşeceğine yönelik iddialarda bulunurken, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, ikiliye Türkiye'de bir yağlı güreş müsabakası gerçekleştirmeleri önerisinde bulundu.

Varank, "Bu kadim gelenek aracılığıyla sorunlarınızı çözmek için sizi Türkiye'deki Er Meydanı'na davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Şu an itibariyle ne Musk ne de Zuckerberg bu beklenmedik öneriye yanıt vermiş değil.

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