1955'ten Kalma Porsche 550 Spyder 35 Yıllık Konteynerde Bulundu

Porsche 550 Spyder 35 yıllık konteynerde bulundu. Geçtiğimiz gün Güney Kaliforniya'daki bir evde keşfedilen Porsche 550 Spyder, dünyada sadece 90 tane üretilmesiyle merak uyandırıyor. İşte 1955'te üretilen ve 35 yıldır bir konteynerda bekletilen 550 Spyder.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir keşif yapıldı. Güney Kaliforniya'daki hanelerden birinde, 66 yaşındaki bir Porsche 550 Spyder'a rastlandı. Süper nadir olan bu araba, 35 yıldır konteynerda saklanıyormuş.

Porsche 550 Spyder modeli, markanın en nadide modellerinden biridir. Çünkü bu araçtan sadece 90 adet piyasaya sürüldü. Eşsiz spor otomobil, eski motosikletlerde uzmanlaşmış Old Crow Speed ​​Shop'un sahibi Bobby Green tarafından bulundu. Green, aracın hikayesini Facebook'ta paylaştı.

66 yaşındaki Porsche 550 Spyder 35 yıllık konteynerde

Başlangıçta Bob Green, sahibi yakın zamanda vefat eden özel bir klasik bisiklet koleksiyonunu değerlendirmek için Güney Kaliforniya'ya davet edildi. Green incelemesi sırasında gerçek bir mucize içeren kargo konteyneri ile karşılaştı. Konteyner içerisinde kusursuz durumda kırmızı bir Porsche 550 Spyder gördü.

Bu 550 Spyder'ın tarihi, nadir araçların büyük bir uzmanı olan Green'in arkadaşı Blue Nelson'ın yardımıyla keşfedildi. Şasi numarasıyla (0069), arabanın 1955 yılında üretildiğini öğrendi.

Şaşi numarası üzerinden araçla ilgili pek çok bilgiye ulaşıldı. 1963'te Les Gunnerson adlı bir adam tarafından iki bin dolara satın alınmıştı. Porsche'nin ilk sahibi, otomobili amatör yarışlarda kullanmıştı.

Gunnerson, satın alma işleminden hemen sonra arabayı onarmaya başladı. Onarma 1980'lere kadar devam etti. Spor otomobilin sahibi, onarma sonrasında ise motosiklet toplamakla ilgilenmeye başladı ve 550 Spyder'ı bir kargo konteynerine sakladı.

En nadir bulunan spor otomobilin neredeyse tamamen orijinal olduğu ortaya çıktı. Spor arabanın gövdesinde hiç paslanma yok ve en önemlisi, kaputun altında 0075 numaralı 1.5 litrelik motor barındırıyor.

Bob'a göre özel spor otomobil çoktan yeni bir sahip kazandı. Satın alma fiyatını açıklamadı, ancak açık artırma fiyatlarından değerlendirilebildiği kadarıyla milyonlarca dolar değerinde olduğu düşünülüyor.

1955 yılından bu yana sadece 90 tane üretilen Porsche 550 Spyder'ın bu kadar orijinallikte başka bir modele günümüzde sahip olmadığı düşünülüyor. Peki ya siz 35 yıldır bir kargo konteynerda bekletilen Porsche 550 Spyder hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.