Elektrikli Dodge Charger Hızlı ve Öfkeli 9'da Boy Gösterecek!

Elektrikli Dodge Charger, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9 isimli filmde yer alacak. Dodge Charger SRT Hellcat olarak isimlendirilen aracı Van Diesel kullanacak. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Van Diesel Elektirikli Dodge Charger Kullanacak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil üreticisi Dodge tarafından geliştirilen yeni elektrikli modeli Charger SRT Hellcat, Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) isimli yapımda yer alacak. Aktarılan bilgilere göre elektrikli otomobili Van Diesel kullanacak. Arabanın tasarımına ait herhangi bir teaser videosu henüz yayımlanmadı. Bu sebepten ötürü araç merakla bekleniyor.

4 adet elektrikli motorun yer aldığı otomobil, 2.000 beygir gücüne sahip. Yaklaşık olarak 2033 Nm tork üreten araba, Rimac C Two, Lotus Evija ve Pininfarina Battista gibi elektrikli araçlarla aynı ligte konumlanıyor. Saatte yaklaşık 354 km hıza ulaşabilen Dodge Charger SRT Hellcat, 60 km hıza yalnızca 1,5 saniyede çıkıyor.

Charger SRT Hellcat isimli elektrikli otomobilin performansını görmek için F9: The Fast Saga isimli yapımı beklememiz gerekiyor. Hızlı ve Öfkeli serisinde ilk kez bir elektrikli arabanın yer alacağını belirtelim.

Hızlı ve Öfkeli 9 Konusu ve Yayın Tarihi

Milyonlarca izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımda Dominic Toretto, Letty ve oğluyla beraber sakin bir hayat yaşamaya başlar fakat bu pek de uzun sürmez. Toretto, film boyunca Jokab'a karşı mücadele edecek. Jakob karakterini ise WWE ile dünya genelinde tanınan Amerikalı profesyonel güreşçi John Felix Anthony Cena canlandıracak. Merakla beklenen F9: The Fast Saga'nın 25 Haziran 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 Oyuncu Kadrosu

Charlize Theron

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Lucas Black

Helen Mirren

Jordana Brewster

Michael Rooker

Finn Cole

John Cena

Yönetmenliğini Justin Lin'in üstlendiği F9: The Fast Saga'nın oyuncu kadrosunda Charlize Theron, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Lucas Black, Helen Mirren, Jordana Brewster, Michael Rooker, Finn Cole ve John Cena gibi isimler yer alacak. Cipher'ı Charlize Theron canlandıracak iken Dominic Toretto'yu ise Van Diesel canlandıracak.