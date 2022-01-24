Porsche Taycan Sonunda Spotify Desteğine Kavuşuyor!

Yazılım modern araç deneyiminin o kadar büyük bir parçası ki, bir otomobil üreticisinin bu yönde değişiklikler yapması özellikle otomobil dünyası için büyük bir haber sayılabilir. Birinci sınıf spor arabaları, SUV'ları ve elektrikli arabaları ile tanınan Porsche, bilgi-eğlence yazılımı olan PCM için gelecek güncellemeleri duyurdu. Söz konusu güncelleme Taycan EV sahipleri için yeni bir arayüz ve geliştirilmiş işlevsellik sunacak. Ayrıca Porsche Taycan sonunda Spotify desteğine de kavuşuyor. İşte detaylar!

Porsche Taycan İçin Spotify Desteği Yolda

911, Taycan, Cayenne ve Panamera'da standart olarak gelen sistem, güncellemeyle birlikte yeni işlevsellik ve yeni bir arayüz kazanıyor olacak. Porsche, altıncı nesil yazılımın artık daha iyi ses tanıma, ilk kez Spotify entegrasyonu, yeni bir görünüme sahip güncellenmiş bir arayüz, kablosuz Android Auto özelliği ve daha iyi şarj planlama işlevleriyle Taycan için geliştirilmiş navigasyon işlevleri sunduğunu açıkladı.

PCM 6.0, Spotify'ı ilk kez entegre ederek premium aboneliğe sahip müşterilerin Porsche ID'lerini kullanarak hesaplarını araçlarına bağlamalarına olanak tanıyor.

Spotify uygulaması, PCM kullanıcılarına, akıllı telefon uygulamasındaki beğeniler, kayıtlı çalma listeleri ve şu anda çalmakta olan şarkıya benzer şarkılar sağlayan yeni 'Radyoya Git' işlevi dahil olmak üzere birçok işlevsellik ile müzik ve podcast'lere erişim sağlayacak. Buna ek olarak Porsche Taycan sahipleri, seyahat ve araç şarjı için optimize edilmiş rotalar oluşturmaya yardımcı olmak için yeni sistemde daha iyi seyahat planlama listeleri oluşturabilecek.

Algoritma, 150 kW ve üzeri yüksek çıkışlı şarj cihazlarına öncelik verecek ve rotayı buna göre planlayacak. Yakınlaştırma işlevi, kullanıcıların bir alandaki tüm mevcut şarj istasyonlarını ve kullanımda olup olmadıklarını görmelerini sağlayacak. PCM 6.0'ın kablosuz güncellemeler veya bayi servis departmanı aracılığıyla mevcut Porsche sahiplerine sunulup sunulmayacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

Tüm yeni 911, Taycan, Panamera ve Cayenne modelleri, yazılımı önümüzdeki haftalarda alacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.