Öğrenciler Dikkat: Poşet Yüzünden Vergisiz Telefon İndiriminden Yararlanamadı!

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren öğrenciler için vergisiz telefon fırsatı kapsamında telefon sahibi olmak isteyen bir öğrenci ilginç bir durumla karşılaştı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz'ın aktardığı olayda bir üniversite öğrencisi vergisiz telefon fırsatı kapsamında satın aldığı telefonun vergisinin iadesini için başvuru yapması sonrası 21 kuruşluk poşet nedeniyle vergi iadesini alamadı.

Bursa'da yaşayan Zeynep Ö. ismindeki bir öğrenci, 9.500 TL'ye aldığı cep telefonu için vergi iadesi talep etti ancak başvurusu reddedildi. Başvurunun ret nedeni olarak telefonun faturasına 21 kuruşluk poşet ücreti yansıtıldığı belirtildi.

Normal şartlarda 4.500 TL vergi iadesi alması gereken öğrenciye verilen yanıtta "Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir." ifadesi yer alıyor.

Bu ve benzeri durumlara yönelik sayısız başvuru ve şikâyet olduğunu belirten Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Derneğimize de bu yönde başvurular oldu. Bugün bize başvuran bir tüketicimiz de kendi torununa bir cep telefonu satın almış. Ama cep telefonu küçük olmasına rağmen, bir poşet içinde sunmuşlar. Faturaya da 21 kuruş olarak geçtiği için, bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. Şimdi tüketici velisi de haklı olarak, ‘Bu durumu nasıl çözerim’ diye başvuruda bulundu.

Bunun da doğrusunu yine bu ödemeyi yapan yetkililere bir çağrıda bulunarak, en azından bu 21 kuruş poşet nedeniyle bu öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu sorunun çözümünü istiyoruz. Orada 9 bin küsur bir fatura üzerinden 4 bin 500 liralık bir iade söz konusu. Ama 21 kuruş nedeniyle bunun yapılmamış olması sadece tüketici öğrencileri mağdur eder. Bu mağduriyetin önüne geçmek için yetkilileri bu konuda çözüme davet ediyoruz."