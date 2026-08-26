Bu Akıllı Saat, 40 Metreye Kadar Dalışa Uygun! 7 Bin Şarkı Tutabiliyor

Garmin, açık hava aktiviteleri ile uğraşan kişilere hitap eden yeni akıllı saati Fenix 9'u tanıttı. Yeni model, daha parlak AMOLED ekran, elden geçirilmiş haritalar ve gelişmiş spor takibi özellikleriyle geliyor. 43 mm, 47 mm ve 51 mm olmak üzere üç farklı boyut seçeneği ile satılacak.

Garmin Fenix 9'un Özellikleri Neler?

Ekran: Önceki modele göre 2 kat daha parlak AMOLED ekran

Önceki modele göre 2 kat daha parlak AMOLED ekran Pil ömrü (akıllı saat modu): 10 güne kadar

10 güne kadar El Feneri: Var

Var Sağlık Özellikleri: Sürekli kalp atış hızı ölçümü, anormal kalp atış hızı uyarıları, solunum hızı, stres takibi, nefes egzersizleri, uyku koçu, sağlık özeti, vücut sıcaklığı

Sürekli kalp atış hızı ölçümü, anormal kalp atış hızı uyarıları, solunum hızı, stres takibi, nefes egzersizleri, uyku koçu, sağlık özeti, vücut sıcaklığı Düğme Tasarımı: Su sızdırmaz fiziksel düğmeler

Su sızdırmaz fiziksel düğmeler Dayanıklılık: 40 metre dalışa uygun tasarım

40 metre dalışa uygun tasarım Garmin Epic: Birkaç gün, hafta veya ay boyunca kaydedilen farklı aktiviteleri tek bir yerde toplama

Birkaç gün, hafta veya ay boyunca kaydedilen farklı aktiviteleri tek bir yerde toplama Aktivite Paylaşımı: Garmin Connect üzerinden sağlık, performans verileri ve fotoğraflarla oluşturulan deneyimleri paylaşma

Garmin Connect üzerinden sağlık, performans verileri ve fotoğraflarla oluşturulan deneyimleri paylaşma Stamina Takibi: Dayanıklılık değişimlerini kondisyon seviyesi ve antrenman geçmişine göre analiz etme

Dayanıklılık değişimlerini kondisyon seviyesi ve antrenman geçmişine göre analiz etme Stamina Bölgeleri: Aktivite sırasında dayanıklılık seviyesini takip etmeye yardımcı performans göstergeleri

Aktivite sırasında dayanıklılık seviyesini takip etmeye yardımcı performans göstergeleri Stamina Eğrisi: Zaman içindeki dayanıklılık değişimini görsel olarak takip etme

Zaman içindeki dayanıklılık değişimini görsel olarak takip etme Kürek Antrenmanı: VO2 Max ve güç eğrisi verileriyle performans analizi

VO2 Max ve güç eğrisi verileriyle performans analizi Rucking Desteği: Ağırlıklı yürüyüş antrenmanları için gelişmiş takip özellikleri

Ağırlıklı yürüyüş antrenmanları için gelişmiş takip özellikleri Çanta Ağırlığı Ayarı: Aktivite sırasında taşıma ağırlığını değiştirebilme

Aktivite sırasında taşıma ağırlığını değiştirebilme GORUCK Desteği: GORUCK antrenmanlarını doğrudan saat üzerinden takip edebilme

GORUCK antrenmanlarını doğrudan saat üzerinden takip edebilme Hedef Takibi: 100 kg'a kadar çanta ağırlığıyla kalori gibi hedef metrikleri belirleme

100 kg'a kadar çanta ağırlığıyla kalori gibi hedef metrikleri belirleme Harita Performansı: Yüzde 30'a kadar daha hızlı harita geçişleri

Yüzde 30'a kadar daha hızlı harita geçişleri Perspektif Görünümü: Yakın ve uzak rota detaylarını daha iyi görerek ileriyi planlama

Yakın ve uzak rota detaylarını daha iyi görerek ileriyi planlama Depolama Alanı: 64 GB dahili hafıza

64 GB dahili hafıza Harita Depolama: Fenix 8'e göre 2 kat daha fazla harita saklama kapasitesi

Fenix 8'e göre 2 kat daha fazla harita saklama kapasitesi Müzik Depolama: 7 bin adede kadar şarkı saklama

7 bin adede kadar şarkı saklama Kasa Boyutları: 43 mm, 47 mm ve 51 mm seçenekleri

Garmin Fenix 9'da Hangi Ekran Teknolojisi Var?

Garmin Fenix 9'da AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran teknolojisinde her pikselin kendi ışığını üretiyor. LCD ekranlardan farklı olarak ayrı arka aydınlatmaya gerek bırakmıyor. Her piksel bağımsız olarak açılıp kapanabiliyor. Örneğin siyah renk gösterilirken ilgili pikseller tamamen kapanabiliyor. Bu da daha derin siyahlar elde etmeye olanak tanıyor.

Garmin Fenix 9'un Depolama Alanı Yeterli mi?

Garmin Fenix 9'un 64 GB'lık depolama alanı mevcut. Önceki modelde ise 32 GB'lık bir alan vardı. İki kat artmış durumda. Bu, harita için epey yeterli bir alan sayılır. Ayrıca 7 bin adede kadar da şarkı saklamanıza olanak tanıyor. Çok sayıda harita indiren, müzik olmadan spor yapamayanlar için ideal olduğunu söylemek mümkün.

Garmin Fenix 9'un Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Cihaz hem sağlık hem spor konusunda geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. En dikkat çekici özelliklerden biri stamina takibi. Bu özellik sayesinde dayanıklılık durumunuzu düzenli olarak takip edebiliyorsunuz. Antrenman geçmişinize göre performans analizi yapabiliyorsunuz. Öte yandan aktivite sırasında dayanıklılık seviyesini farklı bölgeler üzerinden takip edebiliyorsunuz.

VO2 Max ölçümü sayesinde vücudun egzersiz sırasında ne kadar oksijen kullanabildiğini ölçerek genel kondisyon seviyesini gösteren model, kürek antrenmanı yaparken de ne kadar yoğun çalıştığınızı ve performansınızın zaman içinde nasıl değişim gösterdiğini analiz ediyor.

Garmin Fenix 9'un Fiyatı Ne Kadar?

Garmin Fenix 9, üç farklı boyutta piyasaya sürülüyor. 43 mm ve 47 mm'lik modeller 999.99 dolar (48 bin 116 TL), 51 mm'lik model ise 1,099.99 dolardan (52 bin 928 TL) satılacak. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 75 bin TL civarında olabilir.

Garmin Fenix 9 Türkiye'de Satılacak mı?

Garmin akıllı saatlerin büyük bir kısmı şu an Türkiye'de satılıyor. Bunlara örnek olarak Garmin Fenix 8, Instinct 3, Instinct 2X Solar, Instinct E, Forerunner 170 ve vivoactive 5'i verebiliriz. Tüm bu modelleri göz önünde bulundurarak Garmin Fenix 9'un da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabileceğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Bana göre Garmin Fenix 8 oldukça iyi bir modeldi. Marka, yeni modelde zaten iyi olan modelin üzerine biraz daha koyarak seriyi çok daha iyi bir noktaya taşımış. Artan ekran parlaklığı, elden geçirilen haritalar ve genel olarak dayanıklılığı ile önceki modele göre epey iyi bir konuma gelmiş. Ayrıca depolama alanının 64 GB'a çıkması da önemli bir avantaj. Harita ve müzik için memnun kalınacak bir gelişme olduğu aşikâr.

Tabii, bu akıllı saat herkese hitap etmeyecektir. Daha çok açık hava aktiviteleri ile uğraşan, profesyonel sporculardan ilgi görmesi muhtemel. Öte yandan lüks bir akıllı saat takmak isteyenler de tercih edebilir. Ama amacınız sadece bildirimlere bakmaksa ve çok sık da spor yapmıyorsanız büyük olasılıkla ilginizi çekmeyecektir.