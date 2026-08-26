Çıkalı Bir Sene Olmamış Crimson Desert Geliştirilmiş Sürüme Kavuştu

Dün gerçekleştirilen GamesCom 2026 Açılış Gecesi Canlı yayınında birçok sürpriz duyuru ve halihazırda geliştirilmekte olan oyunlardan güncel haberler ile karşılaşmıştık. Duyurular arasında beklenmedik olanlar da var iken, belki de en beklenmedik olan Crimson Desert: Enhanced olmuştu. Çıkalı altı ay dahi geçmemiş olan oyunun geliştirilmiş sürümü elbette şaşkınlık yarattı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Crimson Desert: Enhanced'in İçeriğinde Neler Olacak?

Oyuna sahip olan oyunculara 2.0 güncellemesi ile sunulacak olan bu gelişmiş sürümün detaylarına bakılırsa, ana hikayeye yeni ara sahnelerin ve hikaye anlarının ekleneceği söyleniyor. Senaryonun anlatım akışının da geliştirilmesine ek olarak, bölüm sonu düşmanları ile yapılan karşılaşmaların fonunun daha anlaşılır hale getirilmesi için yeni bilgiler, eşyalar, diyaloglar ve hafıza parçaları eklenmiş. Diğer bir deyişle, bizi yeni içerikler bekliyor.

Hikayeye ek olarak, yeni yetenekler eklenmiş olup, yetenek sistemi üzerinde de çeşitli iyileştirmeler yapılmış. Geliştirici ekip, amaçlarının oyuna ilk kez başlayacak olan oyuncular kadar halihazırda oynayanlar için de daha akıcı ve zengin bir deneyim yaşatmak olduğunu söylüyor.

Crimson Desert: Enhanced ile yerelleştirmelerdeki seslendirme seçenekleri de genişliyor. Öyle ki Almanca, Brezilya Portekizcesi, Fransızca, İspanyolca ve Japonda seslendirme de eklenir iken Arapça altyazı ve arayüz için de destek sağlanmış. Haliyle daha fazla oyuncu kendi dilinde oynayabilecek.

Dün itibarıyla duyurulmasının ardından yayınlanmış olan geliştirilmiş Crimson Desert versiyonu, bütün platformlarda 9 Eylül 2026 tarihine kadar % 20 oranında indirimli olarak satılıyor. Bu bağlamda, PlayStation ve XBOX mağazalarında standart sürümü 2.399,20 TL ve Deluxe sürümü de 2.759,20 TL iken, bu sürümler Steam mağazasında 55.99 USD (2.693,67 TL) ve 63.99 USD (3.078,55TL) fiyat etiketine sahip olduğu görülebiliyor.

Editörün Yorumu

Söz konusu bu geliştirilmiş sürümün, hikâyeye yeni sahnelerin, diyalogların ve hafıza parçaları eklenmesinin, özellikle senaryonun anlatımını güçlendirecek gibi duruyor diye düşünüyorum. Ayrıca yeni yeteneklerin ve seslendirme anlamında yeni dil seçenekleri de cabası. Oyuna henüz başlamamış veya halihazırda bitirmiş olup da bir kez daha başlamayı isteyen oyuncular için cazip duruyor düşüncesindeyim.