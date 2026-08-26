En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! İlk 3'te 14 Yıllık Oyun Var

Oyuncuların Steam'de en çok hangi oyunları satın aldığını gösteren yeni bir liste paylaşıldı Paylaşılan liste ile birlikte 18-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. 14 yıl önce piyasaya sürülen tır sürme oyunu, listenin zirvesinde konumlandı.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Steam'de 18-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Gallipoli yer aldı. Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen Gallipoli, en iyi savaş oyunları arasında yer alıyor. Türkçe arayüz ve seslendirme desteğine sahip olan oyun, 20 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. BlackMill Games tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

İkinci sırada yer alan How to Fish, balık tutma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip yapım 20 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Bu arada oyunda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği mevcut.

Euro Truck Simulator 2, en iyi tır sürme oyunları arasında bulunuyor. SCS Software tarafından geliştirilen oyun 2012 yılının Ekim ayında piyasaya sürüldü. Gerçekçi oynanışıyla öne çıkan yapımda tır sürerek yükleri bir yerden başka bir yere taşıyoruz. Oyunda ayrıca nakliye şirketi kurup yönetebiliyoruz. Kazandığımız para ile kendi tırımızı satın alıp daha sonra garajımızı genişleterek ve şoförler işe alarak büyük bir nakliye şirketine sahip olabiliyoruz.

Dördüncü sırada EA Sports FC 27 konumlandı. Şu anda ön sipariş sürecinde olan yapım, futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda ister arkadaşlarımızla ister dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla mücadele edebileceğiz. Steam'de bulunan bilgilere göre oyun Türkçe spiker desteğine sahip olacak.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Dünya genelinde 18-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında How to Fish yer aldı. Bu oyunu Call of Duty: Modern Warfare 4 takip etti. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak oyun, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşı konu alacak. Aksiyon dolu görevler içerecek oyun, Kore'nin yanı sıra Paris, Mumbai ve New York'ta da geçecek.

Üçüncü sırada Mortal Shell II konumlandı. Cold Symmetry tarafından geliştirilen bu yapım, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyun 20 Ağustos 2026 tarihinde satışa sunuldu. Oyun bir haftadan kısa bir üsrede ilk üçe girmeyi başardı.

Şu anda ön sipariş sürecinde olan Wardogs, 10 Eylül 2026 tarihinde erken erişime girecek. Haritada üç farklı takımın mücadele edeceği oyunda tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabilecek. Çevrim içi odaklı oyunda Türkçe arayüz desteği de yer alacak.

Açık dünya hayatta kalma türündeki S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, beşinci sırada konumlandı. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyun, atmosferi çok başarılı şekilde yansıtıyor. Popüler yapımda Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki "Yasak Bölge" olarak bilinen ortamda geçiyor. Oyunda açlık, uyku ve radyasyon gibi faktörler oldukça önemli.

Editörün Yorumu

En sevdiğim simülasyon oyunlarından biri olan Euro Truck Simulator 2 günümüzde hâlâ çok popüler durumda. Öyle ki 14 yıl önce piyasaya sürülen oyun, geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinde ilk üçe girdi. Listede 11 yıl önce satışa sunulan Black Desert'in ise sekizinci sırada yer aldığını belirteyim. Bu arada Birinci Dünya Savaşı'nda geçen savaş oyunu Gallipoli, bir haftadan kısa bir sürede zirvede konumlanmayı başardı.