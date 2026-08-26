Lenovo 120Hz Ekranlı El Konsolu Tanıttı! 8000 mAh Bataryası Var

El konsolları arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Legion C700'ü tanıttı. Bununla birlikte cihazın özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. El konsolunda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf Dimensity işlemcisi bulunuyor. Android 16 işletim sistemine sahip cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip.

Lenovo Legion C700'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 7,82 inç

7,82 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 Soğutma Sistemi: Aktif soğutma fanı

Aktif soğutma fanı Ağırlık: 556 gram

556 gram Kalınlık: 14,9 mm

Lenovo Legion C700'ün Ekran Özellikleri Neler?

7,82 inç ekran büyüklüğüne sahip el konsolu, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 500 nit pralaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görülüyor. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülüyor.

500 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli bir değer. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir el konsolu, görüntüyü saniyede 120 kez yeniliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. IPS LCD ise renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Lenovo Legion C700'ün İşlemcisi Nasıl?

Lenovo'nun el konsolu gücünü Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400 işlemcisine sahip cihazlarda kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact ortalama 30 FPS'te oynanıyor. İşlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, 4 mn üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sergiliyor.

Cihaz Tencent Start Cloud Gaming ve Legion Stream desteği ile birlikte geliyor. Bu hizmetler sayesinde bulut üzerinden bilgisayar oyunları da oynanabiliyor. Cihazın Black Myth: Wukong gibi oyunların doğrudan bulut üzerinden 60 FPS'te oynanabileceği belirtildi. Elbette iyi bir oyun deneyimi elde edebilmek için yüksek hızda internet bağlantısının olması gerekiyor.

Lenovo Legion C700'ün Bataryası Kaç mAh?

556 gram ağırlığında ve 14,9 mm kalınlığında olan Legion C700, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasite sayesinde el konsolu uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Lenovo Legion C700 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion C700'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo Legion Go Gen 2 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Legion C700'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo Legion C700'ün Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Legion C700 için 2 bin 199 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin 755 TL'ye denk geliyor. El konsolu Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 27 bin TL civarında olabilir. Lenovo Legion C700'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

El konsolu her yerde oyun oynayabilme imkânı sunuyor. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor çünkü telefonun şarjını tüketmeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilebiliyor. Aktif soğutma fanı sayesinde uzun süre boyunca oyun oynandığında bile cihazın serin kalması sağlanıyor. Böylece oyun deneyimi olumsuz etkilenmiyor. Bu arada cihazın bulut desteği sayesinde bilgisayar oyunlarını da çalıştırabildiğini belirteyim.