Prime Video'nun Yeni Filmi İzlenme Rekoru Kırıyor: Bar Fedaisi Ne Kadar İzlendi?

Amazon Prime Video birkaç gündür sosyal medyada topa tutuluyor olsa da, platforma gelen yeni dizi ve film içerikleri hala hayranları tarafından yoğun ilgiye maruz kalıyor. Prime Video'da yayına giren yeni film Bar Fedaisi (Road House) da yayın tarihinin en yüksek hitine ulaştı.

Jake Gyllenhaal'in başrolünde oynadığı dizi, Road House adlı barda çalışmaya başlayan eski UFC dövüşçüsü Elwood Dalton'a hayat veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Doug Liman oturuyor.

Bar Fedaisi İzlenme Rekoru Kırıyor

İlk olarak 1989 yılında vizyona giren filmin yeniden uyarlanmış hali olan Road House, 21 Mart tarihinde Prime Video'da yayınlandı. Aksiyon temalı filmde ünlü UFC dövüşçüsü Conor McGregor da yer alıyor.

Knox rölüyle izleyici karşısına çıkan McGregor, bir çete liderinin Dalton'ı kasabadan uzaklaştırmakla görevlendirdiği bir karakteri canlandırıyor. Filmle ilgili yapılan yeni basın açıklamasında Bar Fedaisi filminin gösterime girdiği ikinci haftada dünya çapında 50 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak rekor kırdığı söylendi.

Bununla birlikte Amazon MGM Stüdyoları'nın da dünya çapında en çok izlenen yapımı olan film için Stüdyo başkanı Jennifer Salke şunları söyledi: "Bar Fedaisi'nin çığır açan başarılı ilk gösterimi, tüm yapım ekibinin ve olağanüstü Jake Gyllenhaal liderliğindeki oyuncu kadrosunun sıkı çalışması ve bağlılığının bir kanıtıdır."

Bar Fedaisi (Road House) Fragmanı

Bar Fedaisi Oyuncu Kadrosu