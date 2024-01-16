Prison Architect 2 Duyuruldu: İşte Çıkış Tarihi!

Geliştiriciliğini Paradox Interactive’in üstlendiği hapishane yönetimi oyununun devam oyunu müjdesini daha önce almıştık. Prison Architect 2’nin çıkış tarihi duyuruldu.

İlk Prison Architect oyunundan bugüne birçok şey değiştirildi. Belki de en dikkat çekici olanı simülasyonun tamamen farklı bir oyun gibi görünmesini sağlayan yeni 3D grafikleridir.

Double Eleven bir yayınladığı basın bülteninde devam oyununun gelişmiş simülasyon sistemleri sunarak oyunculara 3D ortamda daha fazla yaratıcılık özgürlüğü vereceğini açıkladı.

Duyuru fragmanıyla Prison Architect 2 yapımının 26 Mart 2024'te piyasaya sürüleceğini duyuruldu. Oyun, PC (Steam), Xbox Series X/S ve PS5'te satışa sunulacak.

Prison Architect 2 Duyuru Fragmanı

Oyunun temel amacı, kaynaklarınızı kullanarak kendi hapishanenizi inşa etmek, yönetmek ve kontrolünü ele geçirmektir. Fakat ilk oyundan farklılık göstererek artık bunu birden fazla katta yapmanız gerecek.

Bu, hepsini tasarlamak, günlük programlar ve politikalar gibi şeyleri yönetmeyi de içerecek. Ancak bu sadece birkaç hücre inşa etmek kadar basit değil. Çünkü tercih ettiğiniz tasarım mahkûmlarınızın hayatlarının her yönünü etkileyecek.

2015'teki selefini geliştiren Prison Architect 2, ilgi çekici bir sandbox deneyimi için yeni oynanış ve yaratıcı araçlar da sunacak.

Devam oyunu ayrıca mahkumlar arasında yeni bir bağlantı sistemi sunacak. Böylelikle oyuncuların hangi mahkumların arkadaş (veya düşman) olduğunu görmesine olanak tanıyacak.

Bu sayede herkesin kiminle takıldığını ve daha da önemlisi, hangi mahkumların birlikte ortak olma veya kavgaya girme olasılığının yüksek olduğunu belirleyecek.

Prison Architect 2’yi nasıl buldunuz? İlk oyuna oynadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.