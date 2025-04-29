Prof. Dr. Naci Görür, Depremdeki Kırmızı Etiketli Bölgeleri Açıkladı (İzmir Zirvede)

Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, bu sarsıntının Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin bir habercisi olduğunu söyledi. Hürriyet'e yaptığı açıklamada söz konusu fay hattının doğuya doğru baskı yaptığını ve beklediğimiz büyük depremin zamanını öne çektiğini savunarak İstanbul için ciddi bir uyarıda bulundu.

Son günlerde bir inşaat firmasının reklamında oynadığına dair iddialara da sert çıkan Naci Görür, o görüntülerin reklam değil, bir şantiye ziyaretinden ibaret olduğunu belirtti. Söylediğine göre video, kötü niyetli kimseler tarafından kendisini karalamak üzere yayılmış.

Binayı yerinde inceledim çünkü başındaki kişi eski öğrencim. İzolatörlü sistem uygulanmış, takdir ettim, ama bu bir reklam değil.

İzmir En Tehlikeli Şehir

Elazığ Sivrice'de 4.9'luk bir deprem meydana geldi. Bu konu hakkında konuşan Görür, bölgenin daha büyük bir sarsıntı üretmesinin düşük ihtimal olduğunu ve halkın paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi. Ancak bazı bölgeler için uyarıları oldukça netti:

İzmir beni en çok endişelendiren yer. Yarımada adeta diri faylarla dolu ve ne zaman, nasıl kırılacaklarını bilmiyoruz. Mikro bölgeleme çalışmaları eksik, acilen tamamlanmalı. İzmir'in mutlaka deprem dirençli hale getirilmesi gerekiyor.

Görür; Tunceli, Bingöl ve Hakkâri çevresindeki iller için de uyarılarda bulundu. Bu bölgelerin Doğu Anadolu Fayı ve bindirme kuşağı boyunca yer aldığı için dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.