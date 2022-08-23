e-Devlet'te En Çok Değiştirilen Ad ve Soyadlar Açıklandı

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz gün alınan kararla birlikte ad soyad değişikliği e-Devlet üzerinden 24 Aralık'a kadar uzatıldı. O tarihe kadar bu hizmetten yararlanabileceği söylenen vatandaşlar dünden bu yana e-Devlet'e akın etti ve hatalı isimlerinin düzeltilmesi için başvuruda bulundu.

433.488 kişinin faydalandığı belirtilen bu hizmette en çok düzeltilen isimler Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan ve Sadet oldu.

Kanuna göre hiçbir mahkemeye gerek olmadan yalnızca bir kereye mahsus yazım ve imla hatası bulunan isimler doğrudan il ve ilçe idare kurulunun kararıyla değiştirilebiliyor. e-Devlet'te açılan yeni hizmet de bu amaca hizmet ediyor. e-Devlet'teki yeni hizmetin diğer önemli kısmı, yalnızca yazım ve imla hatası değil, toplum tarafından gülünç karşılanan ve genel ahlaka uygun olmayan isimlerin de değiştirilebilecek olması.

En Çok Ad Soyad Değişikliği İstanbul'da Gerçekleşti

Soyadlarına bakıldığında en çok değiştirilen soyadları arasında Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut ve Kahriman yer alıyor.

En çok ad soyad değişikliğinin yapıldığı şehir İstanbul olurken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Bursa takip etti.