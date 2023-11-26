BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Kanser Aşısı İçin Tarih Verdi!

BioNTech'in kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin, bilim dünyası için oldukça önemli olan kanser aşıları hakkında açıklama yaptı. Aşıların ne zaman onaylanacağını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır kanser aşıları için araştırmalar devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde koronavirüs aşılarında devrim yaratan mRNA teknolojisi, kanser aşısının geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan bilim insanı Uğur Şahin, ilk mRNA tabanlı kanser aşılarının 2030'dan önce onaylanmasını beklediklerini söyledi. Bağışıklık sistemini uyararak vücudun kendi savunma sisteminin tümör hücreleriyle savaşmasını sağlayacak aşılar için önemli araştırmalar yapıldı.

İşte her hastaya özel kanser aşısı geliştirmek için çabaladıklarını söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklaması:

"İlk mRNA tabanlı kanser aşılarımızın 2030'dan önce onaylanmasını bekliyoruz. Ayrıca 2025-2029 yıllarında diğer tedavi edici yaklaşımlar için deneme verilerine sahip olmayı planlıyoruz.

Bunu yapmak için her hastanın kanser özelliklerini analiz ediyoruz ve bağışıklık sisteminin mümkün olduğunca çok sayıda tümör hücresini tanımasını ve yok etmesini sağlayacak olanları seçiyoruz.

ADC'ler (antikor-ilaç konjugatları) kemoterapiyi taşıyan antikorlardır. Kanda dolaşarak tümöre ulaşırlar ve orada kemoterapiyi hedefli şekilde serbest bırakırlar.

Bu tedavinin önemi, katılımcıların önemli bölümünde tümörü çok hızlı şekilde küçültebilmesidir. Birkaç yıl içinde birçok kanser durumunda klasik kemoterapi yerine hedefe yönelik kemoterapi olarak giderek daha fazla ADC'nin kullanılacağından eminim."