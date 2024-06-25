Clash of Clans'ın Yapımcılarından Yeni Oyun Geliyor: Project Rise Duyuruldu!

Supercell, tek oyunculu aksiyon RPG oyunu Clash Heroes'u yeniden geliştirdiğini duyurdu. Yeni oyunun kod adı Project Rise olacak ve oyunun "sosyal aksiyon RPG roguelite" türünde olacağı Supercell tarafından açıklanmış durumda.

Supercell ayrıca oyuncuların Project Rise için Temmuz ayı başında yapılacak alfa öncesi teste katılmak için şimdiden başvurabileceklerini belirtti.

Project Rise Neler Sunacak?

Oyunun başındaki isim Julien Le Cadre, "Clash Heroes rafa kalktı ancak iyi haber Project Rise'ın o istenen Clash oyununu ve çok oyunculu odaklı bir aksiyon RPG deneyimini sunacak olması." dedi. Topluluk yöneticisi 'Frame' ise, "Project Rise belki bir Clash Heroes değil ancak Clash evreninde geçiyor ve sıfırdan bir sosyal aksiyon RPG roguelite olarak geliştiriliyor." diye ekledi.

Le Cadre oyuna dair daha fazla detay vererek "Project Rise'da bir Clash karakteri olarak oynayacak ve The Tower olarak bilinen gizemli bir yeri keşfetmek için diğer iki oyuncu ile takım oluşturacaksınız." dedi.

Şirket "Diablo Immortal, Monster Hunter ve Warcraft'ın Supercell'leştirilmiş bir karışımı" olarak tanımladıkları bu oyun için yakında küresel bir lansman da planlıyor.

Peki sizin Project Rise'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.