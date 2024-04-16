PS Plus’tan Çıkarılacak Oyunlar Belli Oldu: Son Gün Ne Zaman?

Sony Interactive Entertainment, Mayıs 2024'te hizmetten çıkacak PS Plus Extra ve PS Plus Premium oyunlarının listesini PlayStation Store aracılığıyla açıkladı.

Altı farklı Final Fantasy oyunları da olmak üzere toplam 24 oyunun hizmetten çıkarılacağı belirtildi.

Hangi Oyunlar Hizmetten Çıkarılacak?

Absolver Downfall

Abzu

Adrift

Ashen

Elex

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasy XV Royal Edition

Final Fantasy X / X-2

How To Survive 2

I Am Dead

Joiun

Last Stop

Minit

Monster Jam Steel Titans 2

My Friend Pedro

Observation

Sundered

The Artful Escape

The Messenger

This Is The Police

World of Final Fantasy

Ayrıca, PS Plus oyunlarını kitaplığınıza eklediğiniz sürece, hizmetten çıktıklarında bu oyunları kaybetmeyeceğinizi hatırlatmakta fayda var.

PlayStation Game Size'ın X'te bildirdiği üzere oyunların 21 Mayıs'ta PS Plus'tan çıkarılması bekleniyor.