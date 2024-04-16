PS Plus’tan Çıkarılacak Oyunlar Belli Oldu: Son Gün Ne Zaman?
Sony, PS Plus Ekstra ve PS Plus Premium Oyunlarının Mayıs 2024'te çıkarılacağını doğruladı. İşte detaylar!
Sony Interactive Entertainment, Mayıs 2024'te hizmetten çıkacak PS Plus Extra ve PS Plus Premium oyunlarının listesini PlayStation Store aracılığıyla açıkladı.
Altı farklı Final Fantasy oyunları da olmak üzere toplam 24 oyunun hizmetten çıkarılacağı belirtildi.
Hangi Oyunlar Hizmetten Çıkarılacak?
- Absolver Downfall
- Abzu
- Adrift
- Ashen
- Elex
- Final Fantasy IX
- Final Fantasy VII
- Final Fantasy VIII
- Final Fantasy XII The Zodiac Age
- Final Fantasy XV Royal Edition
- Final Fantasy X / X-2
- How To Survive 2
- I Am Dead
- Joiun
- Last Stop
- Minit
- Monster Jam Steel Titans 2
- My Friend Pedro
- Observation
- Sundered
- The Artful Escape
- The Messenger
- This Is The Police
- World of Final Fantasy
Ayrıca, PS Plus oyunlarını kitaplığınıza eklediğiniz sürece, hizmetten çıktıklarında bu oyunları kaybetmeyeceğinizi hatırlatmakta fayda var.
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PlayStation Game Size'ın X'te bildirdiği üzere oyunların 21 Mayıs'ta PS Plus'tan çıkarılması bekleniyor.
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