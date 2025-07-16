PS Store'da Dev İndirim: FIFA ve GTA 5 Hiç Böyle Ucuz Olmadı!

Oyun platformlarındaki yaz kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. PS Store, pek çok popüler oyunda %90'e varan indirim kampanyalarıyla gündemde.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

PlayStation Store, yaz indirimleri kapsamında onlarca oyuna kampanya tanımladı. AAA yapımlardan kült oyunlara, spordan aksiyona kadar her türden oyuna indirimli fiyatlarla erişebileceksiniz. Kampanya hem PlayStation 5, hem de PlayStation 4 konsol sahiplerine hitap edecek kadar geniş. Bunlardan en dikkat çekeni ise EA SPORTS FC 25'in PS4 ve PS5 sürümlerinden oluşan paketin neredeyse %80 indirime girmesi.

EA FC 25, RDR 2 Gibi Büyük Yapımlar 700 TL'nin Altına Düştü

Halen kütüphanenize eklemediyseniz hem EA FC 25, hem de Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 şu anda 700 TL altına satın alınabiliyor.

EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL'den 608,99 TL'ye, standart sürüm GTA 5 ise 1.399,99 TL'den 699,50 TL'ye düştü. Red Dead Redemption 2 ise %75 indirimle 2.099,00 TL'den 524,75 TL'ye kadar düşmüş durumda. Bu paketin içinde Red Dead Online olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak Online da şu an indirimde.

PlayStation Store İndirim Kampanyası — 16 Temmuz 2025

PlayStation Store'da indirime giren başlıca oyun, paket ve ögeler şöyle:

Oyun Adı Platform Sürüm İndirim Oranı İndirimli Fiyat Orijinal Fiyat
Assassin's Creed Shadows PS5 Standart %25 2.099,25 TL 2.799,00 TL
Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition PS5 Premium %25 2.624,25 TL 3.499,00 TL
Call of Duty: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi PS4 / PS5 Paket %45 1.539,45 TL 2.799,00 TL
Forza Horizon 5 Premium Edition PS5 Premium %25 1.927,50 TL 2.570,00 TL
Forza Horizon 5 Standard Edition PS5 Standart %25 1.155,75 TL 1.541,00 TL
Clair Obscur: Expedition 33 PS5 Standart %10 1.574,10 TL 1.749,00 TL
Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition Upgrade PS5 Kostüm / Yükseltme %10 350,10 TL 389,00 TL
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered PS5 Remastered %20 1.540,00 TL 1.925,00 TL
Red Dead Online PS4 Standart %50 349,50 TL 699,00 TL
NBA 2K25 All-Star Edition PS4 / PS5 Premium %80 720,00 TL 3.600,00 TL
NBA 2K25 Standard Edition Deluxe PS4 / PS5 Deluxe %90 290,00 TL 2.900,00 TL
Gran Turismo 7 PS4 Paket %58 1.049,58 TL 2.499,00 TL
Gran Turismo 7 PS5 Paket %50 999,50 TL 1.999,00 TL
Kingdom Come: Deliverance II PS5 Deluxe %25 1.874,25 TL 2.499,00 TL
Kingdom Come: Deliverance II Expansion Pass PS5 Sezon Bileti %20 839,20 TL 1.049,00 TL
Kingdom Come: Deliverance II - Brushes with Death PS5 Seviye %20 167,20 TL 209,00 TL
Kingdom Come: Deliverance II Shields of Seasons Passing PS5 Öğe %15 89,25 TL 105,00 TL
Kingdom Come: Deliverance II Gallant Huntsman's Kit PS5 Kostüm %15 89,25 TL 105,00 TL

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