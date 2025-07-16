PS Store'da Dev İndirim: FIFA ve GTA 5 Hiç Böyle Ucuz Olmadı!
Oyun platformlarındaki yaz kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. PS Store, pek çok popüler oyunda %90'e varan indirim kampanyalarıyla gündemde.
PlayStation Store, yaz indirimleri kapsamında onlarca oyuna kampanya tanımladı. AAA yapımlardan kült oyunlara, spordan aksiyona kadar her türden oyuna indirimli fiyatlarla erişebileceksiniz. Kampanya hem PlayStation 5, hem de PlayStation 4 konsol sahiplerine hitap edecek kadar geniş. Bunlardan en dikkat çekeni ise EA SPORTS FC 25'in PS4 ve PS5 sürümlerinden oluşan paketin neredeyse %80 indirime girmesi.
EA FC 25, RDR 2 Gibi Büyük Yapımlar 700 TL'nin Altına Düştü
Halen kütüphanenize eklemediyseniz hem EA FC 25, hem de Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 şu anda 700 TL altına satın alınabiliyor.
EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL'den 608,99 TL'ye, standart sürüm GTA 5 ise 1.399,99 TL'den 699,50 TL'ye düştü. Red Dead Redemption 2 ise %75 indirimle 2.099,00 TL'den 524,75 TL'ye kadar düşmüş durumda. Bu paketin içinde Red Dead Online olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak Online da şu an indirimde.
PlayStation Store İndirim Kampanyası — 16 Temmuz 2025
PlayStation Store'da indirime giren başlıca oyun, paket ve ögeler şöyle:
|Oyun Adı
|Platform
|Sürüm
|İndirim Oranı
|İndirimli Fiyat
|Orijinal Fiyat
|Assassin's Creed Shadows
|PS5
|Standart
|%25
|2.099,25 TL
|2.799,00 TL
|Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition
|PS5
|Premium
|%25
|2.624,25 TL
|3.499,00 TL
|Call of Duty: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi
|PS4 / PS5
|Paket
|%45
|1.539,45 TL
|2.799,00 TL
|Forza Horizon 5 Premium Edition
|PS5
|Premium
|%25
|1.927,50 TL
|2.570,00 TL
|Forza Horizon 5 Standard Edition
|PS5
|Standart
|%25
|1.155,75 TL
|1.541,00 TL
|Clair Obscur: Expedition 33
|PS5
|Standart
|%10
|1.574,10 TL
|1.749,00 TL
|Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition Upgrade
|PS5
|Kostüm / Yükseltme
|%10
|350,10 TL
|389,00 TL
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|PS5
|Remastered
|%20
|1.540,00 TL
|1.925,00 TL
|Red Dead Online
|PS4
|Standart
|%50
|349,50 TL
|699,00 TL
|NBA 2K25 All-Star Edition
|PS4 / PS5
|Premium
|%80
|720,00 TL
|3.600,00 TL
|NBA 2K25 Standard Edition Deluxe
|PS4 / PS5
|Deluxe
|%90
|290,00 TL
|2.900,00 TL
|Gran Turismo 7
|PS4
|Paket
|%58
|1.049,58 TL
|2.499,00 TL
|Gran Turismo 7
|PS5
|Paket
|%50
|999,50 TL
|1.999,00 TL
|Kingdom Come: Deliverance II
|PS5
|Deluxe
|%25
|1.874,25 TL
|2.499,00 TL
|Kingdom Come: Deliverance II Expansion Pass
|PS5
|Sezon Bileti
|%20
|839,20 TL
|1.049,00 TL
|Kingdom Come: Deliverance II - Brushes with Death
|PS5
|Seviye
|%20
|167,20 TL
|209,00 TL
|Kingdom Come: Deliverance II Shields of Seasons Passing
|PS5
|Öğe
|%15
|89,25 TL
|105,00 TL
|Kingdom Come: Deliverance II Gallant Huntsman's Kit
|PS5
|Kostüm
|%15
|89,25 TL
|105,00 TL