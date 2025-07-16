PS Store'da Dev İndirim: FIFA ve GTA 5 Hiç Böyle Ucuz Olmadı!

PlayStation Store, yaz indirimleri kapsamında onlarca oyuna kampanya tanımladı. AAA yapımlardan kült oyunlara, spordan aksiyona kadar her türden oyuna indirimli fiyatlarla erişebileceksiniz. Kampanya hem PlayStation 5, hem de PlayStation 4 konsol sahiplerine hitap edecek kadar geniş. Bunlardan en dikkat çekeni ise EA SPORTS FC 25'in PS4 ve PS5 sürümlerinden oluşan paketin neredeyse %80 indirime girmesi.

EA FC 25, RDR 2 Gibi Büyük Yapımlar 700 TL'nin Altına Düştü

Halen kütüphanenize eklemediyseniz hem EA FC 25, hem de Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 şu anda 700 TL altına satın alınabiliyor.

EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL'den 608,99 TL'ye, standart sürüm GTA 5 ise 1.399,99 TL'den 699,50 TL'ye düştü. Red Dead Redemption 2 ise %75 indirimle 2.099,00 TL'den 524,75 TL'ye kadar düşmüş durumda. Bu paketin içinde Red Dead Online olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak Online da şu an indirimde.

PlayStation Store İndirim Kampanyası — 16 Temmuz 2025

PlayStation Store'da indirime giren başlıca oyun, paket ve ögeler şöyle: