Bu Mobil Oyun, Geliştiricisine Milyarlarca Dolar Kazandırdı

Mobil oyun sektörü, akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla beraber inanılmaz bir büyüme elde etti. Günümüzde sadece PC ve konsollara çıkan oyunlar değil aynı zamanda bazı mobil oyunlar da çok büyük gelirlere ulaşabiliyor. Bunun son örneği Call of Duty Mobile'da yaşandı.

Call of Duty Mobile'ın Geliri Milyarlarca Dolara Ulaştı

2019 yılında çıkan ve kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen Call of Duty Mobile'ın toplam gelirinin 3 milyar doları aştığı açıklandı. Oyunun ayrıca bu zamana kadar bir milyardan fazla indirildiği belirtildi.

TiMi Studios tarafından Unity motoruyla geliştirilen Call of Duty Mobile, akıllı teleffon ve tabletler üzerinden herhangi bir ücret ödenmeden oynanabiliyor ancak oyun içerisinde satın alınabilecek silah görünümlerinden aksesuarlara kadar çeşitli ögeler bulunuyor.

En iyi savaş oyunları arasında yer alan CoD Mobile'da yılın belirli zamanlarında eğlenceli deneyim sunan çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerin yanı sıra oyuna yeni modlar, operatörler, silahlar da ekleniyor. Tüm bunlar, oyunun güncelliğini devam ettirirken oyuncu sayısının artmasına da yardım ediyor.

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği oyunun rekabetçi yapısı da popülerliğini sürdürmesinde önemli bir faktör. Düzenlenen turnuvalar ve dereceli maçlar, oyunculara yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor.