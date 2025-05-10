RDR 2, GTA 5, Diablo 4 ve Dahası! PS Store'da Oyuncuların Yüzünü Güldüren İndirimler Başladı

PlayStation Store veya kısa adıyla PS Store, yine oyuncuların dikkatini çeken bir kampanya ile gündemde. Öyle ki "Üst Düzey Tasarruflar" adlı yeni bir etkinlik başladı. Bu kapsamda popüler oyunlar, düşük fiyatla oyuncuların karşısına çıktı. İşte kampanyaya dahil edilen yapımlar!

PS Store'da "Üst Düzey Tasarruflar" Etkinliği Başladı

Kampanya ile birlikte The Crew Motorfest, 1.249 TL yerine 374,70 TL'ye satılmaya başlandı. Yüzde 70 oranında bir indirim yapıldı. Resident Evil 4 ise 1.399 TL'den 699,50 TL'ye düşmüşken, Asasssin's Creed Mirage'in 1.749 TL yerine 699,60 TL'ye satıldığını görüyoruz.

Öte yandan Diablo 4 ise 1.799,99 TL'den 899,99 TL'ye indi. Ayrıca RDR ve RDR 2 de sırasıyla 1.749 TL ve 2.099 TL yerine 1.049,40 TL ve 524,75 TL. Bir başka Rockstar oyunu GTA 5'inse 1.399 TL'den 699,50 TL'ye indiğini görüyoruz.

PlayStation Store'da indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı The Crew Motorfest 1.249 TL 374,70 TL (-70%) Resident Evil 4 1.399 TL 699,50 TL (-50%) Assassin's Creed Mirage 1.749 TL 699,60 TL (-60%) Assassin's Creed Valhalla 470 TL 117,50 TL (-75%) Diablo 4 1.799,99 TL 899,99 TL (-50%) SnowRunner 1.399 TL 699,50 TL (-50%) Grounded 1.399 TL 699,50 TL (-50%) Red Dead Redemption 1.749 TL 1.049,40 TL (-40%) Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (-75%) GTA 5 1.399 TL 699,50 TL (-50%) Sniper Elite: Resistance 2.099 TL 1.459,30 TL (-30%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.